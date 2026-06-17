Росія хоче завербувати ще 18,5 тисячі іноземців для війни проти України, - ЦПД

Росія до кінця 2026 року планує залучити до війни проти України щонайменше 18,5 тисячі іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Вербують через посольства та "русскіє дома"

За даними ЦПД, вербування іноземців відбувається як на території Росії, так і за її межами.

Для цього використовують мережу російських посольств, так звані "русскіє дома", а також приватних посередників і вербувальників.

Українська розвідка вже ідентифікувала понад 28 тисяч іноземців, які вступили до лав російської армії, а також понад 14 тисяч військових із Північної Кореї.

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Найбільше найманців – з Узбекистану та Таджикистану

Найбільше іноземців Росія завербувала в Узбекистані – 4955 осіб.

Далі йдуть:

Таджикистан – 3321;

Білорусь – 2871;

Казахстан – 2420;

Киргизстан – 1395.

Серед інших країн, громадяни яких воюють на боці РФ, – Вірменія, Шрі-Ланка, Непал, Єгипет, Кенія, Камерун, Куба, Колумбія, Індія та Бангладеш.

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Тисячі вже загинули

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що багатьох іноземців заманюють обіцянками високих зарплат, легалізації перебування в Росії або соціальними гарантіями.

Натомість після підписання контрактів вони часто опиняються на фронті без належної підготовки та необхідних документів.

За даними проєкту "Хочу жити", від початку повномасштабної війни вдалося ідентифікувати 5149 загиблих іноземців, які воювали на боці Росії.

Ще понад 700 іноземних військових потрапили в український полон.

Найбільше загиблих зафіксували серед громадян Узбекистану – 481 особа. Далі йдуть Казахстан (460), Таджикистан (444), Білорусь (440), Шрі-Ланка (279) та Вірменія (204).

Окремо повідомляється, що серед військових із Північної Кореї могли загинути понад 2251 особа.

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