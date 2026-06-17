Россия хочет завербовать ещё 18,5 тысячи иностранцев для войны против Украины, - ЦПД

Россия планирует к концу 2026 года привлечь к войне против Украины не менее 18,5 тысяч иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вербуют через посольства и "русские дома"

По данным ЦПД, вербовка иностранцев происходит как на территории России, так и за ее пределами.

Для этого используется сеть российских посольств, так называемые "русские дома", а также частные посредники и вербовщики.

Украинская разведка уже идентифицировала более 28 тысяч иностранцев, вступивших в ряды российской армии, а также более 14 тысяч военных из Северной Кореи.

Читайте: Нацполиция собрала доказательства участия сотен иностранных наемников в войне против Украины

Больше всего наемников – из Узбекистана и Таджикистана

Больше всего иностранцев Россия завербовала в Узбекистане - 4955 человек.

Далее следуют:

Таджикистан - 3321;

Беларусь - 2871;

Казахстан - 2420;

Кыргызстан - 1395.

Среди других стран, граждане которых воюют на стороне РФ, – Армения, Шри-Ланка, Непал, Египет, Кения, Камерун, Куба, Колумбия, Индия и Бангладеш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области ликвидирован иностранный наемник армии РФ из Нигерии, - ГУР. ФОТО

Тысячи уже погибли

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что многих иностранцев заманивают обещаниями высоких зарплат, легализации пребывания в России или социальными гарантиями.

Однако после подписания контрактов они часто оказываются на фронте без надлежащей подготовки и необходимых документов.

По данным проекта "Хочу жить", с начала полномасштабной войны удалось идентифицировать 5149 погибших иностранцев, воевавших на стороне России.

Еще более 700 иностранных военных попали в украинский плен.

Наибольшее число погибших зафиксировано среди граждан Узбекистана – 481 человек. Далее следуют Казахстан (460), Таджикистан (444), Беларусь (440), Шри-Ланка (279) и Армения (204).

Отдельно сообщается, что среди военных из Северной Кореи могли погибнуть более 2251 человек.

Читайте также: В Перу расследуют вербовку Россией граждан на войну