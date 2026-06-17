Россия хочет завербовать ещё 18,5 тысячи иностранцев для войны против Украины, - ЦПД
Россия планирует к концу 2026 года привлечь к войне против Украины не менее 18,5 тысяч иностранцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Вербуют через посольства и "русские дома"
По данным ЦПД, вербовка иностранцев происходит как на территории России, так и за ее пределами.
Для этого используется сеть российских посольств, так называемые "русские дома", а также частные посредники и вербовщики.
Украинская разведка уже идентифицировала более 28 тысяч иностранцев, вступивших в ряды российской армии, а также более 14 тысяч военных из Северной Кореи.
Больше всего наемников – из Узбекистана и Таджикистана
Больше всего иностранцев Россия завербовала в Узбекистане - 4955 человек.
Далее следуют:
- Таджикистан - 3321;
- Беларусь - 2871;
- Казахстан - 2420;
- Кыргызстан - 1395.
Среди других стран, граждане которых воюют на стороне РФ, – Армения, Шри-Ланка, Непал, Египет, Кения, Камерун, Куба, Колумбия, Индия и Бангладеш.
Тысячи уже погибли
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что многих иностранцев заманивают обещаниями высоких зарплат, легализации пребывания в России или социальными гарантиями.
Однако после подписания контрактов они часто оказываются на фронте без надлежащей подготовки и необходимых документов.
По данным проекта "Хочу жить", с начала полномасштабной войны удалось идентифицировать 5149 погибших иностранцев, воевавших на стороне России.
Еще более 700 иностранных военных попали в украинский плен.
Наибольшее число погибших зафиксировано среди граждан Узбекистана – 481 человек. Далее следуют Казахстан (460), Таджикистан (444), Беларусь (440), Шри-Ланка (279) и Армения (204).
Отдельно сообщается, что среди военных из Северной Кореи могли погибнуть более 2251 человек.
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