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Новости Иностранніе наемники в армии рф
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Россия хочет завербовать ещё 18,5 тысячи иностранцев для войны против Украины, - ЦПД

Кремль планирует привлечь ещё 18,5 тысячи иностранцев для войны в Украине

Россия планирует к концу 2026 года привлечь к войне против Украины не менее 18,5 тысяч иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Вербуют через посольства и "русские дома"

По данным ЦПД, вербовка иностранцев происходит как на территории России, так и за ее пределами.

Для этого используется сеть российских посольств, так называемые "русские дома", а также частные посредники и вербовщики.

Украинская разведка уже идентифицировала более 28 тысяч иностранцев, вступивших в ряды российской армии, а также более 14 тысяч военных из Северной Кореи.

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Больше всего наемников – из Узбекистана и Таджикистана

Больше всего иностранцев Россия завербовала в Узбекистане - 4955 человек.

Далее следуют:

  • Таджикистан - 3321;
  • Беларусь - 2871;
  • Казахстан - 2420;
  • Кыргызстан - 1395.

Среди других стран, граждане которых воюют на стороне РФ, – Армения, Шри-Ланка, Непал, Египет, Кения, Камерун, Куба, Колумбия, Индия и Бангладеш.

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Тысячи уже погибли

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что многих иностранцев заманивают обещаниями высоких зарплат, легализации пребывания в России или социальными гарантиями.

Однако после подписания контрактов они часто оказываются на фронте без надлежащей подготовки и необходимых документов.

По данным проекта "Хочу жить", с начала полномасштабной войны удалось идентифицировать 5149 погибших иностранцев, воевавших на стороне России.

Еще более 700 иностранных военных попали в украинский плен.

Наибольшее число погибших зафиксировано среди граждан Узбекистана – 481 человек. Далее следуют Казахстан (460), Таджикистан (444), Беларусь (440), Шри-Ланка (279) и Армения (204).

Отдельно сообщается, что среди военных из Северной Кореи могли погибнуть более 2251 человек.

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иностранец (533) вербовка (330) наемники рф (2088) война в Украине (8476)
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А в нас по селах іноземців вже всіх вигребли, пішли вигрібати іноземців в містах!
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17.06.2026 15:42 Ответить
в полон тих "чурок" брати, чи як? кацапи їх все одно міняти відмовляються... годувати задарма, тримати ради них відповідний ресурс.., потім віддавати урядам їх країн за просто так, щоб їх гіпотетично покарали, не бачу резону.
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17.06.2026 15:51 Ответить
 
 