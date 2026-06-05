Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України

Нацполіція України заявила, що слідчі вже зібрали докази участі в незаконних збройних формуваннях щодо сотень іноземних найманців, які воюють на боці російських сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося під час зустрічі української делегації з представниками Федерального бюро розслідувань США.

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Розслідування щодо іноземних найманців

Перший заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе повідомив, що триває робота зі встановлення та притягнення до відповідальності іноземних найманців.

За його словами, слідчими вже зібрано докази щодо сотень таких осіб, які брали участь у незаконних збройних формуваннях на боці Росії. Один із фігурантів був затриманий у США під час спроби перетину кордону з Мексикою.

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Співпраця з міжнародними партнерами

У Нацполіції зазначають, що ефективність розслідувань напряму залежить від швидкого обміну інформацією та координації з міжнародними партнерами.

Голова Нацполіції України Іван Вигівський наголосив, що співпраця з правоохоронними органами США вже дає практичні результати. Йдеться про встановлення злочинців, екстрадиції та викриття транснаціональних злочинних мереж.

Раніше Нацполіція повідомила про співпрацю з ФБР у справах кіберзлочинності та міжнародних атак із використанням програм-вимагачів.

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