Нацполіція та ФБР посилюють співпрацю у сфері кібербезпеки

Голова Національної поліції України Іван Вигівський провів зустріч із делегацією Федерального бюро розслідувань США, де обговорили протидію кіберзлочинності та міжнародній організованій злочинності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

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Кіберзагрози та спільна робота з ФБР

Під час зустрічі сторони зосередили увагу на кіберзлочинності, розслідуванні воєнних злочинів, боротьбі з незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми та відмиванням коштів.

Іван Вигівський наголосив, що Україна за останні роки отримала значний досвід у протидії російськомовним кіберугрупованням.

"Україна за останні роки стала одним із ключових джерел інформації щодо діяльності російськомовних транснаціональних кіберугруповань, які здійснюють атаки проти цілей у США, країнах ЄС та інших державах-партнерах. Обмін інформацією має важливе значення для міжнародної безпеки", – зазначив він.

У ФБР відзначили, що сучасні кіберзагрози потребують тісної взаємодії між правоохоронними органами різних країн.

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Розслідування та міжнародні операції

Заступник помічника директора управління кібероперацій ФБР Джейсон Фой Білноскі підкреслив важливість досвіду українських правоохоронців у боротьбі з кіберзлочинністю.

Він зазначив, що Україна має унікальний досвід роботи в умовах повномасштабної війни та відіграє важливу роль у міжнародній правоохоронній співпраці.

Окремо перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив про роботу щодо встановлення іноземних найманців, які воюють на боці Росії, та їх притягнення до відповідальності.

Сторони за підсумками зустрічі підтвердили готовність до подальшого розвитку співпраці.

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