Нацполиция и ФБР усиливают сотрудничество в сфере кибербезопасности

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский провел встречу с делегацией Федерального бюро расследований США, в ходе которой обсудили вопросы противодействия киберпреступности и международной организованной преступности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

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Киберугрозы и совместная работа с ФБР

Во время встречи стороны сосредоточили внимание на киберпреступности, расследовании военных преступлений, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и отмыванием средств.

Иван Выговский подчеркнул, что Украина за последние годы приобрела значительный опыт в противодействии русскоязычным кибергруппировкам.

"Украина за последние годы стала одним из ключевых источников информации о деятельности русскоязычных транснациональных кибергруппировок, которые осуществляют атаки против целей в США, странах ЕС и других государствах-партнерах. Обмен информацией имеет важное значение для международной безопасности", – отметил он.

В ФБР отметили, что современные киберугрозы требуют тесного взаимодействия между правоохранительными органами разных стран.

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Расследования и международные операции

Заместитель помощника директора управления киберопераций ФБР Джейсон Фой Бильноски подчеркнул важность опыта украинских правоохранителей в борьбе с киберпреступностью.

Он отметил, что Украина имеет уникальный опыт работы в условиях полномасштабной войны и играет важную роль в международном правоохранительном сотрудничестве.

Отдельно первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе сообщил о работе по установлению иностранных наемников, воюющих на стороне России, и их привлечению к ответственности.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества.

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