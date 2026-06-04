Нацполиция и ФБР усиливают сотрудничество в сфере кибербезопасности
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский провел встречу с делегацией Федерального бюро расследований США, в ходе которой обсудили вопросы противодействия киберпреступности и международной организованной преступности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Киберугрозы и совместная работа с ФБР
Во время встречи стороны сосредоточили внимание на киберпреступности, расследовании военных преступлений, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и отмыванием средств.
Иван Выговский подчеркнул, что Украина за последние годы приобрела значительный опыт в противодействии русскоязычным кибергруппировкам.
"Украина за последние годы стала одним из ключевых источников информации о деятельности русскоязычных транснациональных кибергруппировок, которые осуществляют атаки против целей в США, странах ЕС и других государствах-партнерах. Обмен информацией имеет важное значение для международной безопасности", – отметил он.
В ФБР отметили, что современные киберугрозы требуют тесного взаимодействия между правоохранительными органами разных стран.
Расследования и международные операции
Заместитель помощника директора управления киберопераций ФБР Джейсон Фой Бильноски подчеркнул важность опыта украинских правоохранителей в борьбе с киберпреступностью.
Он отметил, что Украина имеет уникальный опыт работы в условиях полномасштабной войны и играет важную роль в международном правоохранительном сотрудничестве.
Отдельно первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе сообщил о работе по установлению иностранных наемников, воюющих на стороне России, и их привлечению к ответственности.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества.
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