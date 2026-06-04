Боди-камеры полицейских будут включаться автоматически при применении оружия. ФОТОрепортаж

Тернопольская область стала первой в Украине, где полиция начала использовать систему автоматической активации боди-камер при применении табельного оружия. Это нововведение обеспечивает автоматическую запись критических событий и передачу видео в режиме реального времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Система автоматической активации нагрудных видеорегистраторов

В Тернопольской области полицейские начали работать с новой технологией, которая меняет подход к действиям в критических ситуациях. Область стала первой в Украине, где на базе полиции внедрили систему автоматической активации нагрудных видеорегистраторов при использовании табельного огнестрельного оружия.

Речь идет о специальном датчике кобуры, который синхронизируется с боди-камерой полицейского. Отныне правоохранителю не нужно тратить драгоценные секунды на ручное включение записи — система срабатывает автоматически в тот момент, как только оружие оказывается в руке. Это особенно важно в условиях угрозы, когда каждое действие должно быть быстрым и максимально сосредоточенным на развитии событий.

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Как работает этот механизм?

"Когда полицейский достает пистолет из кобуры, датчик автоматически передает сигнал на боди-камеру с помощью защищенной технологии Bluetooth для записи текущего события. Видеопоток с камеры передается в Ситуационный центр ГУНП, где сотрудник может просматривать данное видео в режиме онлайн. Преимущества датчика кобуры — автоматизация процесса записи, повышение безопасности, мониторинг в реальном времени, быстрое реагирование и документирование доказательств, а также предотвращение необоснованного применения оружия в соответствии с приказом МВД № 70", — рассказывает начальник отдела управления главной инспекции ГУНП в Тернопольской области Андриана Слободян.





Еще одна важная особенность — возможность передачи видео в реальном времени. Благодаря поддержке E-SIM нагрудные видеорегистраторы передают видеопоток через мобильный интернет непосредственно в ситуационный центр или другой командный пункт. Это позволяет руководству мгновенно оценивать ситуацию и принимать решения, не находясь на месте происшествия.

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Новую технологию уже активно использует группа оперативного реагирования, которая функционирует на базе Чертковского районного управления полиции. Ее сотрудники первыми выезжают на вызовы, связанные с применением огнестрельного оружия, взрывчатки и другими резонансными событиями. Также система внедрена в работу бойцов спецподразделения КОРД.

Данное нововведение касается не только технического обновления, но и изменения стандартов безопасности и прозрачности работы полиции. Автоматическая видеозапись каждого критического действия минимизирует риски ошибок, усиливает контроль и одновременно защищает как граждан, так и самих полицейских.

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