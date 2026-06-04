РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10532 посетителя онлайн
Новости Фото Автоматическая активация боди-камер
593 7

Боди-камеры полицейских будут включаться автоматически при применении оружия. ФОТОрепортаж

Тернопольская область стала первой в Украине, где полиция начала использовать систему автоматической активации боди-камер при применении табельного оружия. Это нововведение обеспечивает автоматическую запись критических событий и передачу видео в режиме реального времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Система автоматической активации нагрудных видеорегистраторов

В Тернопольской области полицейские начали работать с новой технологией, которая меняет подход к действиям в критических ситуациях. Область стала первой в Украине, где на базе полиции внедрили систему автоматической активации нагрудных видеорегистраторов при использовании табельного огнестрельного оружия.

Речь идет о специальном датчике кобуры, который синхронизируется с боди-камерой полицейского. Отныне правоохранителю не нужно тратить драгоценные секунды на ручное включение записи — система срабатывает автоматически в тот момент, как только оружие оказывается в руке. Это особенно важно в условиях угрозы, когда каждое действие должно быть быстрым и максимально сосредоточенным на развитии событий.

Тернопольская область первой в Украине внедрила автоматические боди-камеры

Смотрите также: Мужчина случайным выстрелом из ружья тяжело ранил прохожую в Киеве. ФОТОрепортаж

Как работает этот механизм?

"Когда полицейский достает пистолет из кобуры, датчик автоматически передает сигнал на боди-камеру с помощью защищенной технологии Bluetooth для записи текущего события. Видеопоток с камеры передается в Ситуационный центр ГУНП, где сотрудник может просматривать данное видео в режиме онлайн. Преимущества датчика кобуры — автоматизация процесса записи, повышение безопасности, мониторинг в реальном времени, быстрое реагирование и документирование доказательств, а также предотвращение необоснованного применения оружия в соответствии с приказом МВД № 70", — рассказывает начальник отдела управления главной инспекции ГУНП в Тернопольской области Андриана Слободян.

Тернопольская область первой в Украине внедрила автоматические боди-камеры
Тернопольская область первой в Украине внедрила автоматические боди-камеры

Еще одна важная особенность — возможность передачи видео в реальном времени. Благодаря поддержке E-SIM нагрудные видеорегистраторы передают видеопоток через мобильный интернет непосредственно в ситуационный центр или другой командный пункт. Это позволяет руководству мгновенно оценивать ситуацию и принимать решения, не находясь на месте происшествия.

Смотрите также: Угрожал полицейским гранатой во время обыска нарколаборатории: в Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия. ФОТО

Новую технологию уже активно использует группа оперативного реагирования, которая функционирует на базе Чертковского районного управления полиции. Ее сотрудники первыми выезжают на вызовы, связанные с применением огнестрельного оружия, взрывчатки и другими резонансными событиями. Также система внедрена в работу бойцов спецподразделения КОРД.

Данное нововведение касается не только технического обновления, но и изменения стандартов безопасности и прозрачности работы полиции. Автоматическая видеозапись каждого критического действия минимизирует риски ошибок, усиливает контроль и одновременно защищает как граждан, так и самих полицейских.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убил сослуживца и женщину и сбежал: военнослужащего задержали в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16957) Тернопольская область (826) боди-камера (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А інші області яким хрєном звільнені від цієї обов'язкової фіксації ?

А ТЦК хто звільнив від обов'язкової фіксації ?

Це не правова держава. Це дебіл при владі.
показать весь комментарий
04.06.2026 18:52 Ответить
На кого це розраховано? Будь-кому, хто живе в цій країні, зрозуміло, що в "потрібний момент" в тих камерах сядуть батарейки...
показать весь комментарий
04.06.2026 18:56 Ответить
А що привело до застосування зброї-то не вмикатиметься?
В принципі, якщо поліцейський на роботі з людьми,тобто поза межами офісу,камера мала би вмикатись автоматично,як це на маршрутках почали ставити.
показать весь комментарий
04.06.2026 18:57 Ответить
А чого тоді в "працівниках"тцк боді камери автоматично не вмикаються під час гамселяння чи бусифікації цивільних?
показать весь комментарий
04.06.2026 18:58 Ответить
Не смішить мої капці - пістольку можна і в кішені тримати.Камера повинна писати П О С Т І Й Н О !
показать весь комментарий
04.06.2026 18:59 Ответить
Постійно не вийде-там батарейка не така велика щоб всю зміну працювати. Якщо не помиляюсь, то десь до 10 годин.
показать весь комментарий
04.06.2026 19:42 Ответить
Бодікамера в поліцейського повинна вмикатись автоматично, коли він в роздягальні надів форменні труси і вимикатись коли після чергування зняв їх
показать весь комментарий
04.06.2026 19:23 Ответить
 
 