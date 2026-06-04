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Новини Фото Автоматична активація боді-камер
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Боді-камери поліцейських вмикатимуться автоматично у разі застосування зброї. ФОТОрепортаж

Тернопільська область стала першою в Україні, де поліція почала використовувати систему автоматичної активації боді-камер під час застосування табельної зброї. Нововведення забезпечує автоматичний запис критичних подій і передачу відео в реальному часі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Система автоматичної активації нагрудних відеореєстраторів

На Тернопільщині поліцейські почали працювати з новою технологією, яка змінює підхід до дій у критичних ситуаціях. Область стала першою в Україні, де на базі поліції впровадили систему автоматичної активації нагрудних відеореєстраторів під час використання табельної вогнепальної зброї.

Йдеться про спеціальний датчик кобури, який синхронізується з боді-камерою поліцейського. Відтепер правоохоронцю не потрібно витрачати дорогоцінні секунди на ручне увімкнення запису - система спрацьовує автоматично в момент, як тільки зброя опиняється в руці. Це особливо важливо в умовах загрози, коли кожна дія має бути швидкою та максимально зосередженою на розвитку подій.

Тернопільщина першою в Україні запровадила автоматичні боді-камери

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Як працює цей механізм?

"Коли поліцейський дістає пістолет з кобури, датчик автоматично передає сигнал на боді-камеру за допомогою захищеної технології Bluetooth для запису поточної події. Відеопотік з камери передається до Ситуаційного центру ГУНП, де співробітник може переглядати дане відео в режимі онлайн. Переваги датчика кобури - автоматизація процесу запису, підвищення безпеки, моніторинг у реальному часі, швидке реагування та документування доказів, а також запобігання безпідставному застосуванню зброї відповідно до наказу МВС № 70", — розповідає начальник відділу управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області Андріана Слободян.

Тернопільщина першою в Україні запровадила автоматичні боді-камери
Тернопільщина першою в Україні запровадила автоматичні боді-камери

Ще одна важлива частина - можливість передачі відео в реальному часі. Завдяки підтримці E-sim нагрудні відеореєстратори передають відеопотік через мобільний інтернет безпосередньо до ситуаційного центру або іншого командного пункту. Це дозволяє керівництву миттєво оцінювати ситуацію і приймати рішення, не перебуваючи на місці події.

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Нову технологію вже активно використовує група оперативного реагування, яка функціонує на базі Чортківського районного управління поліції. Її працівники першими виїжджають на виклики, пов’язані із застосуванням вогнепальної зброї, вибухівки та іншими резонансними подіями. Також система впроваджена у роботі бійців спецпідрозділу КОРД.

Дане нововведення стосується не лише технічного оновлення, а йдеться про зміну стандартів безпеки та прозорості роботи поліції. Автоматичний відеозапис кожної критичної дії мінімізує ризики помилок, підсилює контроль і водночас захищає як громадян, так і самих поліцейських.

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Автор: 

Нацполіція (15734) Тернопільська область (700) боді-камера (1)
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Топ коментарі
+11
Не смішить мої капці - пістольку можна і в кішені тримати.Камера повинна писати П О С Т І Й Н О !
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04.06.2026 18:59 Відповісти
+8
А інші області яким хрєном звільнені від цієї обов'язкової фіксації ?

А ТЦК хто звільнив від обов'язкової фіксації ?

Це не правова держава. Це дебіл при владі.
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04.06.2026 18:52 Відповісти
+7
На кого це розраховано? Будь-кому, хто живе в цій країні, зрозуміло, що в "потрібний момент" в тих камерах сядуть батарейки...
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04.06.2026 18:56 Відповісти
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А інші області яким хрєном звільнені від цієї обов'язкової фіксації ?

А ТЦК хто звільнив від обов'язкової фіксації ?

Це не правова держава. Це дебіл при владі.
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04.06.2026 18:52 Відповісти
На кого це розраховано? Будь-кому, хто живе в цій країні, зрозуміло, що в "потрібний момент" в тих камерах сядуть батарейки...
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04.06.2026 18:56 Відповісти
А що привело до застосування зброї-то не вмикатиметься?
В принципі, якщо поліцейський на роботі з людьми,тобто поза межами офісу,камера мала би вмикатись автоматично,як це на маршрутках почали ставити.
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04.06.2026 18:57 Відповісти
А чого тоді в "працівниках"тцк боді камери автоматично не вмикаються під час гамселяння чи бусифікації цивільних?
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04.06.2026 18:58 Відповісти
Не смішить мої капці - пістольку можна і в кішені тримати.Камера повинна писати П О С Т І Й Н О !
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04.06.2026 18:59 Відповісти
Постійно не вийде-там батарейка не така велика щоб всю зміну працювати. Якщо не помиляюсь, то десь до 10 годин.
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04.06.2026 19:42 Відповісти
Мусора 10 годин не працюють.Вони здохли-б вже.
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04.06.2026 20:11 Відповісти

1- батарейку можна і треба міняти !
2- під час приймання їжі та походів у туалет - позволити відключати
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04.06.2026 20:12 Відповісти
5. Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та/або спеціальної поліцейської операції, а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, пов'язаних з виникненням у поліцейського особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). У процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу.
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04.06.2026 20:13 Відповісти
VII. Обов'язки працівника поліції, пов'язані із застосуванням технічних приладів і технічних засобів фото- і кінозйомки, відеозапису

1. Під час виконання своїх повноважень поліцейським забороняються:

1) самовільне видалення відеозаписів з носіїв відеозапису, заміна цих носіїв, зміна їх системної дати та часу;

2) примусове виключення відеореєстраторів, у тому числі на вимогу сторонніх осіб;
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04.06.2026 20:17 Відповісти
Бодікамера в поліцейського повинна вмикатись автоматично, коли він в роздягальні надів форменні труси і вимикатись коли після чергування зняв їх
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04.06.2026 19:23 Відповісти
Ще б сказали, поліцейські будуть автоматично знімати з камер непрозорі наклейки.
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04.06.2026 20:14 Відповісти
а на неправомерные действия полиции она тоже автоматически включается????
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04.06.2026 20:44 Відповісти
 
 