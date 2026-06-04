Убив побратима та жінку й втік: військовослужбовця затримали на Київщині, - Нацполіція. ФОТО
У Фастівському районі Київської області військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину під час несення служби. Унаслідок інциденту загинули інший військовий та цивільна жінка, ще одного бійця госпіталізовано з тяжкими пораненнями.
Про це начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Рубель повідомив у Фейсбуці. передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про конфлікт?
Трагедія сталася увечері у вівторок, 2 червня. До правоохоронців звернувся військовослужбовець, який повідомив, що один із його колег по службі відкрив вогонь з автомата по побратимах.
На місце події негайно прибули поліцейські столичного регіону. У приміщенні вони виявили тіла військовослужбовця та жінки без ознак життя. Ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями було терміново госпіталізовано до лікарні.
Хронологія розстрілу та мотиви злочину
Слідство встановило, що фігурант перебував на службі в стані сильного алкогольного спʼяніння. На ґрунті раптово виниклих ревнощів він двічі вистрілив із автомата у 53-річного потерпілого.
Проте на цьому зловмисник не зупинився: він перейшов до сусіднього приміщення, де впритул застрелив жінку та іншого військовослужбовця, після чого зі зброєю втік у невідомому напрямку.
Затримання та підозра
Для розшуку фігуранта був задіяний весь особовий склад районного управління і Головного управління Національної поліції в Київській області. Чоловіка знайшли й затримали.
Наразі слідчі офіційно повідомили затриманому про підозру.
Йому інкримінують вчинення злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
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ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — закінчений замах на умисне вбивство;
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п. 1 ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство двох осіб.
За скоєне військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або найсуворіший захід — довічне ув'язнення. Слідчі дії тривають.
Будь ласка, зачекайте...
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А в Черкаській ОБЛ, м Корсуні, так і не знайшли замовника та виконавців з МВС і НацПолу, які поїхали убивати Сергія Русінова!! Так ті майори і огинаються на посадах, в області та районі!! Добре що про замовника знають Побратими убитого Захисника України!! Око за око!!
Кто эту тётку туда пустил ? ( сама бы она туда не зашла ) .
Кто бухал во время несения службы ?
Кто устроил сцены ревности ? 🤪