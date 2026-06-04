Убив побратима та жінку й втік: військовослужбовця затримали на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

У Фастівському районі Київської області військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину під час несення служби. Унаслідок інциденту загинули інший військовий та цивільна жінка, ще одного бійця госпіталізовано з тяжкими пораненнями.

Про це начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Рубель повідомив у Фейсбуці. передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про конфлікт?

Трагедія сталася увечері у вівторок, 2 червня. До правоохоронців звернувся військовослужбовець, який повідомив, що один із його колег по службі відкрив вогонь з автомата по побратимах.

На місце події негайно прибули поліцейські столичного регіону. У приміщенні вони виявили тіла військовослужбовця та жінки без ознак життя. Ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями було терміново госпіталізовано до лікарні.

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Хронологія розстрілу та мотиви злочину

Слідство встановило, що фігурант перебував на службі в стані сильного алкогольного спʼяніння. На ґрунті раптово виниклих ревнощів він двічі вистрілив із автомата у 53-річного потерпілого.

Проте на цьому зловмисник не зупинився: він перейшов до сусіднього приміщення, де впритул застрелив жінку та іншого військовослужбовця, після чого зі зброєю втік у невідомому напрямку.

Затримання та підозра

Для розшуку фігуранта був задіяний весь особовий склад районного управління і Головного управління Національної поліції в Київській області. Чоловіка знайшли й затримали.

Наразі слідчі офіційно повідомили затриманому про підозру.

Йому інкримінують вчинення злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — закінчений замах на умисне вбивство;

п. 1 ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство двох осіб.

За скоєне військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або найсуворіший захід — довічне ув'язнення. Слідчі дії тривають.

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