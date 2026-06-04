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Новини Фото Вбивство військових
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Убив побратима та жінку й втік: військовослужбовця затримали на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

У Фастівському районі Київської області військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину під час несення служби. Унаслідок інциденту загинули інший військовий та цивільна жінка, ще одного бійця госпіталізовано з тяжкими пораненнями.

Про це начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Рубель повідомив у Фейсбуці. передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про конфлікт?

Трагедія сталася увечері у вівторок, 2 червня. До правоохоронців звернувся військовослужбовець, який повідомив, що один із його колег по службі відкрив вогонь з автомата по побратимах.

На місце події негайно прибули поліцейські столичного регіону. У приміщенні вони виявили тіла військовослужбовця та жінки без ознак життя. Ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями було терміново госпіталізовано до лікарні.

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Хронологія розстрілу та мотиви злочину

Слідство встановило, що фігурант перебував на службі в стані сильного алкогольного спʼяніння. На ґрунті раптово виниклих ревнощів він двічі вистрілив із автомата у 53-річного потерпілого.

Проте на цьому зловмисник не зупинився: він перейшов до сусіднього приміщення, де впритул застрелив жінку та іншого військовослужбовця, після чого зі зброєю втік у невідомому напрямку.

На Київщині затримали військового за вбивство побратима

Затримання та підозра

Для розшуку фігуранта був задіяний весь особовий склад районного управління і Головного управління Національної поліції в Київській області. Чоловіка знайшли й затримали.

Наразі слідчі офіційно повідомили затриманому про підозру.

Йому інкримінують вчинення злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — закінчений замах на умисне вбивство;

  • п. 1 ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство двох осіб.

За скоєне військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або найсуворіший захід — довічне ув'язнення. Слідчі дії тривають.

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На Київщині затримали військового за вбивство побратима

Автор: 

Київська область (4617) Нацполіція (15734) стрілянина (1926) вбивство (3271) військовослужбовці (5192) Фастівський район (75)
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Топ коментарі
+9
Спонсор стрілянини горілка Немирів
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04.06.2026 16:13 Відповісти
+8
Все беды от отсутствия мозгов у некоторых мужиков !…
Кто эту тётку туда пустил ? ( сама бы она туда не зашла ) .
Кто бухал во время несения службы ?
Кто устроил сцены ревности ? 🤪
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04.06.2026 17:09 Відповісти
+6
Ты знаешь да. Зеленский виноват даже в этом случае. Как бы ты не пытался шутить. Не было войны-не было бы этой трагедии.
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04.06.2026 16:19 Відповісти
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Спонсор стрілянини горілка Немирів
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04.06.2026 16:13 Відповісти
Око за око!! Убивцю швидко знайшли!!
А в Черкаській ОБЛ, м Корсуні, так і не знайшли замовника та виконавців з МВС і НацПолу, які поїхали убивати Сергія Русінова!! Так ті майори і огинаються на посадах, в області та районі!! Добре що про замовника знають Побратими убитого Захисника України!! Око за око!!
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04.06.2026 16:48 Відповісти
Все беды от женщин. Какого х..я там делала цивильна тётка?
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04.06.2026 16:16 Відповісти
Все беды от отсутствия мозгов у некоторых мужиков !…
Кто эту тётку туда пустил ? ( сама бы она туда не зашла ) .
Кто бухал во время несения службы ?
Кто устроил сцены ревности ? 🤪
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04.06.2026 17:09 Відповісти
Зая, вот тут я с вами согласен. У меня в были годы с другом был полный консенсус насчёт женщин. И никакой ревности)) мы щедро делились
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04.06.2026 18:11 Відповісти
У Фастівському районі Київської області.
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04.06.2026 16:17 Відповісти
В усьому винен Зєлєнський!
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04.06.2026 16:17 Відповісти
Ты знаешь да. Зеленский виноват даже в этом случае. Как бы ты не пытался шутить. Не было войны-не было бы этой трагедии.
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04.06.2026 16:19 Відповісти
Ідеологічно стійкі патріоти з форуму так би не вчинили, бо вони завжди мають холодну голову і гаряче серце, але вони на форумі. Тому й трапляються такі прикрі випадки - бо найбільш мотивовані не там, де повинні бути.
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04.06.2026 16:18 Відповісти
Добре що ти неділю назад тут зареєструвався, бо без твоїх ідіотських висерів ми і не знали що робити
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04.06.2026 16:23 Відповісти
Це маніпулятивне апелювання до дати реєстрації справило на мене враження.
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04.06.2026 16:27 Відповісти
із за баби село палить
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04.06.2026 16:18 Відповісти
Кароче! Бухали і бабу не поділили!
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04.06.2026 16:24 Відповісти
Щось мало про 73 відсотка та євреїв у коментах! А ну, підтягнулися!!
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04.06.2026 16:29 Відповісти
Ну, булo же!
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04.06.2026 17:11 Відповісти
Чувствую, после победы над орками и массовой демобилизации, в Украине придётся вводить сухой закон и конфискацию оружия у населения.
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04.06.2026 17:15 Відповісти
Побратима? А можна було якесь інше слово підібрати?
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04.06.2026 17:34 Відповісти
горілка зло !
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04.06.2026 17:42 Відповісти
Шо за місце служби у вигляді якоїсь бомжатні, з грубкою.
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04.06.2026 17:45 Відповісти
Є люди яким пити не можна, зовсім. Наче вже і у віці вбивця...
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04.06.2026 18:12 Відповісти
 
 