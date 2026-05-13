УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19141 відвідувач онлайн
Новини Вбивство військових
2 326 3

Суд узяв під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

військовий

Суд узяв під варту без права внесення застави 35-річного військовослужбовця. Його підозрюють в умисному вбивстві двох побратимів на Миколаївщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За даними слідства, подія сталася 12 травня 2026 року близько 01:00 під час несення служби. Після спільного вживання алкоголю між військовослужбовцями виник конфлікт.

  • Під час сварки підозрюваний, за версією слідства, узяв закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік двох співслужбовців. 37-річний та 58-річний військовослужбовці загинули на місці від вогнепальних поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє наркозалежних на замовлення РФ готували вбивство Героя України-генерал-майора Сил оборони, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Затримання

Того ж дня підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії, призначено експертизи.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Читайте також: Вбила військовослужбовця ЗСУ на замовлення спецслужб РФ: поліція Закарпаття затримала підозрювану

Автор: 

Миколаївська область (2447) вбивство (3263) військовослужбовці (5160) Офіс Генпрокурора (3867)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А козиря оманського, за стільки злочинів з 2020 року в Україні, зеленський не дає осудити, як і вагнерівців та беркутню????
Щось пробзділося, в голові у зеленського…
показати весь коментар
13.05.2026 20:47 Відповісти
до чого тут це?
показати весь коментар
13.05.2026 23:17 Відповісти
Мабуть черговий алконеадекват, який як тут деякі персони пишуть: "Ко-ко-ко треба стріляти в людину, якщо чуєш російську мову". Ну от посидить тепер остаток свого життя у в'язниці і іншим неадекватам наука буде
показати весь коментар
14.05.2026 07:49 Відповісти
 
 