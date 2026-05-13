Суд узяв під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині
Суд узяв під варту без права внесення застави 35-річного військовослужбовця. Його підозрюють в умисному вбивстві двох побратимів на Миколаївщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Генпрокурора.
Подробиці
За даними слідства, подія сталася 12 травня 2026 року близько 01:00 під час несення служби. Після спільного вживання алкоголю між військовослужбовцями виник конфлікт.
- Під час сварки підозрюваний, за версією слідства, узяв закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік двох співслужбовців. 37-річний та 58-річний військовослужбовці загинули на місці від вогнепальних поранень.
Затримання
Того ж дня підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії, призначено експертизи.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
