Суд узяв під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

Суд узяв під варту без права внесення застави 35-річного військовослужбовця. Його підозрюють в умисному вбивстві двох побратимів на Миколаївщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За даними слідства, подія сталася 12 травня 2026 року близько 01:00 під час несення служби. Після спільного вживання алкоголю між військовослужбовцями виник конфлікт.

Під час сварки підозрюваний, за версією слідства, узяв закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік двох співслужбовців. 37-річний та 58-річний військовослужбовці загинули на місці від вогнепальних поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє наркозалежних на замовлення РФ готували вбивство Героя України-генерал-майора Сил оборони, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Затримання

Того ж дня підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії, призначено експертизи.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Читайте також: Вбила військовослужбовця ЗСУ на замовлення спецслужб РФ: поліція Закарпаття затримала підозрювану