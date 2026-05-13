На Миколаївщині військовий застрелив двох побратимів після застілля: йому загрожує довічне

На Миколаївщині правоохоронці затримали військовослужбовця за підозрою у вбивстві двох побратимів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Миколаївської області.

За даними слідства, увечері 12 травня 35-річний військовий разом із двома товаришами по службі віком 58 та 38 років вживали алкоголь під час несення служби.

Між чоловіками виник конфлікт.

За версією слідства, під час конфлікту військовий взяв автомат АК-74, закріплений за ним на чергуванні, та відкрив вогонь у бік побратимів.

Від зазнаних поранень обидва військовослужбовці загинули на місці.

На місці події правоохоронці вилучили автомат та стріляні гільзи.

Що загрожує підозрюваному

Чоловіка затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб.

Йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

