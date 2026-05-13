УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19027 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство військових
4 474 49

На Миколаївщині військовий застрелив двох побратимів після застілля: йому загрожує довічне

На Миколаївщині військовий розстріляв двох побратимів із автомата

На Миколаївщині правоохоронці затримали військовослужбовця за підозрою у вбивстві двох побратимів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Миколаївської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, увечері 12 травня 35-річний військовий разом із двома товаришами по службі віком 58 та 38 років вживали алкоголь під час несення служби.

Між чоловіками виник конфлікт.

Подробиці

За версією слідства, під час конфлікту військовий взяв автомат АК-74, закріплений за ним на чергуванні, та відкрив вогонь у бік побратимів.

Від зазнаних поранень обидва військовослужбовці загинули на місці.

На місці події правоохоронці вилучили автомат та стріляні гільзи.

Читайте: Вбила військовослужбовця ЗСУ на замовлення спецслужб РФ: поліція Закарпаття затримала підозрювану

Що загрожує підозрюваному

Чоловіка затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб.

Йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє чоловіків до смерті забили військового на Кіровоградщині : їм загрожує довічне

Миколаївська область (2447) розстріл (311) вбивство (3263) військовослужбовці (5160)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Спонсор стрілянини горілка Немирів
показати весь коментар
13.05.2026 12:52 Відповісти
+15
І зараз як раз на часі дозволити ветеранам мати вогнепальну зброю 🤦 оце висрав мусорок хранцевич
показати весь коментар
13.05.2026 12:54 Відповісти
+11
Конечно...Первые пару лет по окончании войны,это будут обыденные новости и ежедневные ЧП...
показати весь коментар
13.05.2026 12:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, в нас будуть нові 90-ті
показати весь коментар
13.05.2026 12:51 Відповісти
Конечно...Первые пару лет по окончании войны,это будут обыденные новости и ежедневные ЧП...
показати весь коментар
13.05.2026 12:55 Відповісти
псіхологічно скалічені, де життя не вартує навіть сигарети,
так чи інакше повернуться до дому.
це для вас новина?
показати весь коментар
13.05.2026 13:02 Відповісти
А мудрый нарид себе еще требует ношение оружия узаконить.Дебилы ***** что тут еще скажешь
показати весь коментар
13.05.2026 15:12 Відповісти
По-твоєму хай з незаконної шмаляють?Її на руках доста.Тільки той хто шмаляє повинен знати,що отримає відповідь.А той у кого шмаляють повинен мати право на самозахист.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
14.05.2026 08:27 Відповісти
Гірше - там бандити бандитів валили, в тут під роздачу будуть потрапляти звичайні люди
показати весь коментар
13.05.2026 16:02 Відповісти
Незаконної зброї на руках більше ніж законної і ніхто невинних не валить кожну мить.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
14.05.2026 08:29 Відповісти
Спонсор стрілянини горілка Немирів
показати весь коментар
13.05.2026 12:52 Відповісти
Хенерала треба затримувать
показати весь коментар
13.05.2026 12:53 Відповісти
Якого "хенерала"? Який продав їм горілку, приніс їм її, насильно вливав у рота?
показати весь коментар
13.05.2026 13:02 Відповісти
Який допустив дебош на своїй території
показати весь коментар
13.05.2026 13:05 Відповісти
Ти в армії, хоч строкову, служив? Ти розумієш рівень ГЕНЕРАЛА? Солдати, бувало, два роки відслуживши, бачили командирів у званні не вище полковника... Та й то - на плацу, під час шикування в/ч, чи коло штабу... А ти, по суті, хочеш, щоб за кожним солдатлм, на "передку", ходив "хенерал", і контролював кожен його "чих", або "пук"... Може і спать їх кластимеш, на сусідніх койках?
показати весь коментар
13.05.2026 13:14 Відповісти
Мій начальник конечно не генерал, а полковнік, він отлічно знає, що де відбувається, а де його немає, там він призначає толкових людей. І якщо якась жопа, то відповідає, а як же ж.
показати весь коментар
13.05.2026 13:43 Відповісти
Не ТРИН-ДИ... Ти армію тільки в кіно бачив... А я в ній прослужив, більше чверті століття...
показати весь коментар
13.05.2026 13:48 Відповісти
Такі старі дебіли і втрачають людей бо потужно срать на все
показати весь коментар
13.05.2026 13:53 Відповісти
Ясно... Доводи відсутні - перейшов на особу опонента, і образи...
показати весь коментар
13.05.2026 14:04 Відповісти
Це ти перейшов на ти та написав про "Не ТРИН-ДИ... " Прочитай переписку. Мій начальник - бувший комбат Київ-1, і в нього все в порядку. У мене своє ім'я-фамілія, я тількі виражаю свою думку та не потребую опонента. це не докторська дисертація.
показати весь коментар
13.05.2026 17:12 Відповісти
І я "висловив свою думку"... На відміну від твоєї, ДИЛЕТАНТСЬКОЇ, я висловив думку ФАХІВЦІ... Бо маю і військову освіту, і юридичну... І досвід офіцерської служби - тому перекрасно знаю, що командир МОЖЕ, а що - НЕ МОЖЕ...
показати весь коментар
13.05.2026 17:21 Відповісти
Я маю шеврони, відзнаки керівництва, вищу освіту та теж знаю, як можно все організувать. Впевнений, в данній частині бухають не в перше. Розказні про те, що бухой солат застрелив двох та командір не до чого якось мене не вдохновляють. Я не на лекції і відміток мені ставить не треба.
показати весь коментар
13.05.2026 17:25 Відповісти
Та можеш мать, що-завгодно... Одного ти тільки не маєш - РОЗУМУ...
показати весь коментар
13.05.2026 17:27 Відповісти
Щоб офіцер ходив у туалет і дивився щоб не сталися позастатутні відносини, а також за кожним підрозділом закріпити жінок військовослужбовців, так звану взводну маму...проходили цей дурдом в кінці 90-х початку 2000-х
показати весь коментар
13.05.2026 15:49 Відповісти
І зараз як раз на часі дозволити ветеранам мати вогнепальну зброю 🤦 оце висрав мусорок хранцевич
показати весь коментар
13.05.2026 12:54 Відповісти
Ага
Після тієї новини відразу ця
Показово вийшло
показати весь коментар
13.05.2026 13:04 Відповісти
Я ветеран.Маю легальну зброю.А мій сусід-ветеран її ніколи мать не буде.По-перше,стоїть на обліку як алкаш.По-друге,де він візьме $500-600 на ствол як на чекушку часто нашкрябать не може.
показати весь коментар
13.05.2026 15:30 Відповісти
білочка ,не інакше
показати весь коментар
13.05.2026 12:58 Відповісти
.....після застілля: йому загрожує довічне ....... Вони його в гробу вічно тримати будуть чи тільки 15 років?
показати весь коментар
13.05.2026 12:58 Відповісти
Хоч якісь новини в нас можуть бути нормальні ,біда за бідою . А дехто пропонує легалізації зброї ,ось наслідки.
показати весь коментар
13.05.2026 13:03 Відповісти
вживали алкоголь під час несення служби
показати весь коментар
13.05.2026 13:09 Відповісти
Аватари😭
показати весь коментар
13.05.2026 13:12 Відповісти
а потім з'явилася Білочка
показати весь коментар
13.05.2026 13:44 Відповісти
Як після цьогодавати військовим зброю???
показати весь коментар
13.05.2026 13:11 Відповісти
Дійсно. Треба забрати усіх нинішніх військових подалі від зброї, а на заміну їм прислати врівноважених цивільних. Он їх скільки в чергах біля ТЦК стоїть!
показати весь коментар
13.05.2026 14:20 Відповісти
Військові і ветерани є різні.Як і цивільні.Один нарід.
показати весь коментар
13.05.2026 15:32 Відповісти
Іро́нія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. είρωνεία - лукавство, глузування, прихований гумор) - художній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення. Іронія - це насмішка, замаскована зовнішньою серйозністю. (С)
показати весь коментар
13.05.2026 16:56 Відповісти
Ну 35, 38 лет понятно а шо там делал дедуля 58 лет? Бухать он и дома мог спокойно, безумная мобилизация ВСЕХ подряд и не может давать других результатов и их будет всё больше и больше...
показати весь коментар
13.05.2026 13:21 Відповісти
Не варнякай про 50+.Мене мобілізували у 50,друзі 58,57.Воюють 5-й рік.Вони б пішки додому пішли,але молоді квакають в інтернеті і замінить цих залізних людей не спішать.Можуть і випить,але міру знають,воюють і служать,замість диванних пес дунів.
показати весь коментар
13.05.2026 15:37 Відповісти
Ну я говорю потому что мне самому 57 и я отдаю себе полностью отчёт в том, что в армии от меня вреда будет побольше чем пользы, слишком велик груз болячек которые приходится на себе тащить, поэтому я твёрдо убеждён что мобилизация после 55 это преступление, пусть уроды эти мобилизуют мусорню, судей, всех депутатов, олигархов, бизнесменов, прокуроров а так же членов их семей. А ты можешь рассказать что тебе 90 а рядом с тобой столетние идут в штыковую .
показати весь коментар
13.05.2026 16:05 Відповісти
Спиртні напої і зброя речі не сумісні...
показати весь коментар
13.05.2026 13:36 Відповісти
ТЦК та боездатна армiя - не сумiснi речi. Е таке гарне слово "передбачуванiсть". Коротше, нiхто iншого й не очiкував.
показати весь коментар
13.05.2026 13:42 Відповісти
Причем тут тцк.Такое характерно для любой страны что во время войны ,что после.Это было и во время второй мировой и после афгана и сейчас и после будет . Мы не какие нибудь особенные
показати весь коментар
13.05.2026 15:18 Відповісти
При том, что психиатрия давно придумала диагностику, позволяющую определить у человека как склонность к пьянству, так и склонность к агрессии - сам человек может даже об этом не догадываться.

Вас просят раскрасить треугольник с квадратом, вы думаете что это шуточки-*********, а на самом деле это как раз такой тест.

Вы объясняете это какой-то "поехавшей кукухой", а на самом деле это следствие присутствие или отсутствия какого-то гена в хромосомном наборе, и подопытная группа с этими генами демонстрировала признаки агрессии в 800 случаях из 1000, а без этих генов - в 40 случаях из 1000.

И задача ТЦК, точнее ВЛК при ТЦК - не допустить таких к оружию, аналогично тому как наркоманов и алкашей не допускают к управлению автомобилем. Вот при чем тут ТЦК.
показати весь коментар
13.05.2026 15:26 Відповісти
Це все вороже IПСО !

Не може людина, що здатна вживати алкоголь i застрелити побратимiв - пройти психолога на ВЛК та отримати вогнепальну зброю. I взагалi у цiй новинi повиннi були бути буряти. Суцiльне розчарування ((
показати весь коментар
13.05.2026 13:41 Відповісти
Кукуха кстати не только на гражданке у людей едет но и на войне.На войне гораздо чаще и это еще будет повторяться не раз и не два
показати весь коментар
13.05.2026 15:19 Відповісти
Дайте всім ветеранам зброю. Обов'язково. Щоб тут нікому нудне не було.
показати весь коментар
13.05.2026 14:33 Відповісти
Мало ветеранам,всім.Тут волали як різані після стрілянини в Києві.Зброя не вбиває.Вбивають люди.За статистикою найбільше вбивств відбувається на дорогах у дтп і кухонними ножами.Я коли служив в ЗСУ у п'яних просто відбирали зброю, зв'язували скотчем і кидали в яму.Могли ще й виписать звіздюлєй,хто дуже бикував.
показати весь коментар
13.05.2026 15:46 Відповісти
Такий собі "яр холодний",а в народі "холодець-півник",весь час підбурює скандали навкруги себе в чаті.Це бот москальський.Він ще і ЗСУ звинувачував у воєнних злочинах.Пропоную кидати скарги на нього.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
14.05.2026 08:33 Відповісти
 
 