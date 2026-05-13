На Миколаївщині військовий застрелив двох побратимів після застілля: йому загрожує довічне
На Миколаївщині правоохоронці затримали військовослужбовця за підозрою у вбивстві двох побратимів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Миколаївської області.
За даними слідства, увечері 12 травня 35-річний військовий разом із двома товаришами по службі віком 58 та 38 років вживали алкоголь під час несення служби.
Між чоловіками виник конфлікт.
Подробиці
За версією слідства, під час конфлікту військовий взяв автомат АК-74, закріплений за ним на чергуванні, та відкрив вогонь у бік побратимів.
Від зазнаних поранень обидва військовослужбовці загинули на місці.
На місці події правоохоронці вилучили автомат та стріляні гільзи.
Що загрожує підозрюваному
Чоловіка затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб.
Йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.
Вас просят раскрасить треугольник с квадратом, вы думаете что это шуточки-*********, а на самом деле это как раз такой тест.
Вы объясняете это какой-то "поехавшей кукухой", а на самом деле это следствие присутствие или отсутствия какого-то гена в хромосомном наборе, и подопытная группа с этими генами демонстрировала признаки агрессии в 800 случаях из 1000, а без этих генов - в 40 случаях из 1000.
И задача ТЦК, точнее ВЛК при ТЦК - не допустить таких к оружию, аналогично тому как наркоманов и алкашей не допускают к управлению автомобилем. Вот при чем тут ТЦК.
Не може людина, що здатна вживати алкоголь i застрелити побратимiв - пройти психолога на ВЛК та отримати вогнепальну зброю. I взагалi у цiй новинi повиннi були бути буряти. Суцiльне розчарування ((