РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11146 посетителей онлайн
Новости Убийство военных
4 384 45

В Николаевской области военный застрелил двух сослуживцев после застолья: ему грозит пожизненное

В Николаевской области военный расстрелял двух сослуживцев из автомата

В Николаевской области правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в убийстве двух сослуживцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Николаевской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, вечером 12 мая 35-летний военный вместе с двумя сослуживцами в возрасте 58 и 38 лет употребляли алкоголь во время несения службы.

Между мужчинами возник конфликт.

Подробности

По версии следствия, во время конфликта военный взял автомат АК-74, закрепленный за ним на дежурстве, и открыл огонь в сторону сослуживцев.

От полученных ранений оба военнослужащих погибли на месте.

На месте происшествия правоохранители изъяли автомат и стреляные гильзы.

Читайте: Убила военнослужащего ВСУ по заказу спецслужб РФ: полиция Закарпатья задержала подозреваемую

Что грозит подозреваемому

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек.

Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое мужчин забили военного до смерти в Кировоградской области: им грозит пожизненное

Автор: 

Николаевская область (2295) расстрел (542) убийство (6503) военнослужащие (6464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Спонсор стрілянини горілка Немирів
показать весь комментарий
13.05.2026 12:52 Ответить
+15
І зараз як раз на часі дозволити ветеранам мати вогнепальну зброю 🤦 оце висрав мусорок хранцевич
показать весь комментарий
13.05.2026 12:54 Ответить
+11
Конечно...Первые пару лет по окончании войны,это будут обыденные новости и ежедневные ЧП...
показать весь комментарий
13.05.2026 12:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи, в нас будуть нові 90-ті
показать весь комментарий
13.05.2026 12:51 Ответить
Конечно...Первые пару лет по окончании войны,это будут обыденные новости и ежедневные ЧП...
показать весь комментарий
13.05.2026 12:55 Ответить
псіхологічно скалічені, де життя не вартує навіть сигарети,
так чи інакше повернуться до дому.
це для вас новина?
показать весь комментарий
13.05.2026 13:02 Ответить
А мудрый нарид себе еще требует ношение оружия узаконить.Дебилы ***** что тут еще скажешь
показать весь комментарий
13.05.2026 15:12 Ответить
Гірше - там бандити бандитів валили, в тут під роздачу будуть потрапляти звичайні люди
показать весь комментарий
13.05.2026 16:02 Ответить
Спонсор стрілянини горілка Немирів
показать весь комментарий
13.05.2026 12:52 Ответить
Хенерала треба затримувать
показать весь комментарий
13.05.2026 12:53 Ответить
Якого "хенерала"? Який продав їм горілку, приніс їм її, насильно вливав у рота?
показать весь комментарий
13.05.2026 13:02 Ответить
Який допустив дебош на своїй території
показать весь комментарий
13.05.2026 13:05 Ответить
Ти в армії, хоч строкову, служив? Ти розумієш рівень ГЕНЕРАЛА? Солдати, бувало, два роки відслуживши, бачили командирів у званні не вище полковника... Та й то - на плацу, під час шикування в/ч, чи коло штабу... А ти, по суті, хочеш, щоб за кожним солдатлм, на "передку", ходив "хенерал", і контролював кожен його "чих", або "пук"... Може і спать їх кластимеш, на сусідніх койках?
показать весь комментарий
13.05.2026 13:14 Ответить
Мій начальник конечно не генерал, а полковнік, він отлічно знає, що де відбувається, а де його немає, там він призначає толкових людей. І якщо якась жопа, то відповідає, а як же ж.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:43 Ответить
Не ТРИН-ДИ... Ти армію тільки в кіно бачив... А я в ній прослужив, більше чверті століття...
показать весь комментарий
13.05.2026 13:48 Ответить
Такі старі дебіли і втрачають людей бо потужно срать на все
показать весь комментарий
13.05.2026 13:53 Ответить
Ясно... Доводи відсутні - перейшов на особу опонента, і образи...
показать весь комментарий
13.05.2026 14:04 Ответить
Це ти перейшов на ти та написав про "Не ТРИН-ДИ... " Прочитай переписку. Мій начальник - бувший комбат Київ-1, і в нього все в порядку. У мене своє ім'я-фамілія, я тількі виражаю свою думку та не потребую опонента. це не докторська дисертація.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:12 Ответить
І я "висловив свою думку"... На відміну від твоєї, ДИЛЕТАНТСЬКОЇ, я висловив думку ФАХІВЦІ... Бо маю і військову освіту, і юридичну... І досвід офіцерської служби - тому перекрасно знаю, що командир МОЖЕ, а що - НЕ МОЖЕ...
показать весь комментарий
13.05.2026 17:21 Ответить
Я маю шеврони, відзнаки керівництва, вищу освіту та теж знаю, як можно все організувать. Впевнений, в данній частині бухають не в перше. Розказні про те, що бухой солат застрелив двох та командір не до чого якось мене не вдохновляють. Я не на лекції і відміток мені ставить не треба.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:25 Ответить
Та можеш мать, що-завгодно... Одного ти тільки не маєш - РОЗУМУ...
показать весь комментарий
13.05.2026 17:27 Ответить
Щоб офіцер ходив у туалет і дивився щоб не сталися позастатутні відносини, а також за кожним підрозділом закріпити жінок військовослужбовців, так звану взводну маму...проходили цей дурдом в кінці 90-х початку 2000-х
показать весь комментарий
13.05.2026 15:49 Ответить
І зараз як раз на часі дозволити ветеранам мати вогнепальну зброю 🤦 оце висрав мусорок хранцевич
показать весь комментарий
13.05.2026 12:54 Ответить
Ага
Після тієї новини відразу ця
Показово вийшло
показать весь комментарий
13.05.2026 13:04 Ответить
Я ветеран.Маю легальну зброю.А мій сусід-ветеран її ніколи мать не буде.По-перше,стоїть на обліку як алкаш.По-друге,де він візьме $500-600 на ствол як на чекушку часто нашкрябать не може.
показать весь комментарий
13.05.2026 15:30 Ответить
білочка ,не інакше
показать весь комментарий
13.05.2026 12:58 Ответить
.....після застілля: йому загрожує довічне ....... Вони його в гробу вічно тримати будуть чи тільки 15 років?
показать весь комментарий
13.05.2026 12:58 Ответить
Хоч якісь новини в нас можуть бути нормальні ,біда за бідою . А дехто пропонує легалізації зброї ,ось наслідки.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:03 Ответить
вживали алкоголь під час несення служби
показать весь комментарий
13.05.2026 13:09 Ответить
Аватари😭
показать весь комментарий
13.05.2026 13:12 Ответить
а потім з'явилася Білочка
показать весь комментарий
13.05.2026 13:44 Ответить
Як після цьогодавати військовим зброю???
показать весь комментарий
13.05.2026 13:11 Ответить
Дійсно. Треба забрати усіх нинішніх військових подалі від зброї, а на заміну їм прислати врівноважених цивільних. Он їх скільки в чергах біля ТЦК стоїть!
показать весь комментарий
13.05.2026 14:20 Ответить
Військові і ветерани є різні.Як і цивільні.Один нарід.
показать весь комментарий
13.05.2026 15:32 Ответить
Іро́нія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. είρωνεία - лукавство, глузування, прихований гумор) - художній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення. Іронія - це насмішка, замаскована зовнішньою серйозністю. (С)
показать весь комментарий
13.05.2026 16:56 Ответить
Ну 35, 38 лет понятно а шо там делал дедуля 58 лет? Бухать он и дома мог спокойно, безумная мобилизация ВСЕХ подряд и не может давать других результатов и их будет всё больше и больше...
показать весь комментарий
13.05.2026 13:21 Ответить
Не варнякай про 50+.Мене мобілізували у 50,друзі 58,57.Воюють 5-й рік.Вони б пішки додому пішли,але молоді квакають в інтернеті і замінить цих залізних людей не спішать.Можуть і випить,але міру знають,воюють і служать,замість диванних пес дунів.
показать весь комментарий
13.05.2026 15:37 Ответить
Ну я говорю потому что мне самому 57 и я отдаю себе полностью отчёт в том, что в армии от меня вреда будет побольше чем пользы, слишком велик груз болячек которые приходится на себе тащить, поэтому я твёрдо убеждён что мобилизация после 55 это преступление, пусть уроды эти мобилизуют мусорню, судей, всех депутатов, олигархов, бизнесменов, прокуроров а так же членов их семей. А ты можешь рассказать что тебе 90 а рядом с тобой столетние идут в штыковую .
показать весь комментарий
13.05.2026 16:05 Ответить
Спиртні напої і зброя речі не сумісні...
показать весь комментарий
13.05.2026 13:36 Ответить
ТЦК та боездатна армiя - не сумiснi речi. Е таке гарне слово "передбачуванiсть". Коротше, нiхто iншого й не очiкував.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:42 Ответить
Причем тут тцк.Такое характерно для любой страны что во время войны ,что после.Это было и во время второй мировой и после афгана и сейчас и после будет . Мы не какие нибудь особенные
показать весь комментарий
13.05.2026 15:18 Ответить
При том, что психиатрия давно придумала диагностику, позволяющую определить у человека как склонность к пьянству, так и склонность к агрессии - сам человек может даже об этом не догадываться.

Вас просят раскрасить треугольник с квадратом, вы думаете что это шуточки-*********, а на самом деле это как раз такой тест.

Вы объясняете это какой-то "поехавшей кукухой", а на самом деле это следствие присутствие или отсутствия какого-то гена в хромосомном наборе, и подопытная группа с этими генами демонстрировала признаки агрессии в 800 случаях из 1000, а без этих генов - в 40 случаях из 1000.

И задача ТЦК, точнее ВЛК при ТЦК - не допустить таких к оружию, аналогично тому как наркоманов и алкашей не допускают к управлению автомобилем. Вот при чем тут ТЦК.
показать весь комментарий
13.05.2026 15:26 Ответить
Це все вороже IПСО !

Не може людина, що здатна вживати алкоголь i застрелити побратимiв - пройти психолога на ВЛК та отримати вогнепальну зброю. I взагалi у цiй новинi повиннi були бути буряти. Суцiльне розчарування ((
показать весь комментарий
13.05.2026 13:41 Ответить
Кукуха кстати не только на гражданке у людей едет но и на войне.На войне гораздо чаще и это еще будет повторяться не раз и не два
показать весь комментарий
13.05.2026 15:19 Ответить
Дайте всім ветеранам зброю. Обов'язково. Щоб тут нікому нудне не було.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:33 Ответить
Мало ветеранам,всім.Тут волали як різані після стрілянини в Києві.Зброя не вбиває.Вбивають люди.За статистикою найбільше вбивств відбувається на дорогах у дтп і кухонними ножами.Я коли служив в ЗСУ у п'яних просто відбирали зброю, зв'язували скотчем і кидали в яму.Могли ще й виписать звіздюлєй,хто дуже бикував.
показать весь комментарий
13.05.2026 15:46 Ответить
 
 