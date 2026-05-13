В Николаевской области военный застрелил двух сослуживцев после застолья: ему грозит пожизненное

В Николаевской области правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в убийстве двух сослуживцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Николаевской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, вечером 12 мая 35-летний военный вместе с двумя сослуживцами в возрасте 58 и 38 лет употребляли алкоголь во время несения службы.

Между мужчинами возник конфликт.

Подробности

По версии следствия, во время конфликта военный взял автомат АК-74, закрепленный за ним на дежурстве, и открыл огонь в сторону сослуживцев.

От полученных ранений оба военнослужащих погибли на месте.

На месте происшествия правоохранители изъяли автомат и стреляные гильзы.

Читайте: Убила военнослужащего ВСУ по заказу спецслужб РФ: полиция Закарпатья задержала подозреваемую

Что грозит подозреваемому

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек.

Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое мужчин забили военного до смерти в Кировоградской области: им грозит пожизненное