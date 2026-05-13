В Николаевской области военный застрелил двух сослуживцев после застолья: ему грозит пожизненное
В Николаевской области правоохранители задержали военнослужащего по подозрению в убийстве двух сослуживцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Николаевской области.
По данным следствия, вечером 12 мая 35-летний военный вместе с двумя сослуживцами в возрасте 58 и 38 лет употребляли алкоголь во время несения службы.
Между мужчинами возник конфликт.
Подробности
По версии следствия, во время конфликта военный взял автомат АК-74, закрепленный за ним на дежурстве, и открыл огонь в сторону сослуживцев.
От полученных ранений оба военнослужащих погибли на месте.
На месте происшествия правоохранители изъяли автомат и стреляные гильзы.
Что грозит подозреваемому
Мужчину задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек.
Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
так чи інакше повернуться до дому.
це для вас новина?
Після тієї новини відразу ця
Показово вийшло
Вас просят раскрасить треугольник с квадратом, вы думаете что это шуточки-*********, а на самом деле это как раз такой тест.
Вы объясняете это какой-то "поехавшей кукухой", а на самом деле это следствие присутствие или отсутствия какого-то гена в хромосомном наборе, и подопытная группа с этими генами демонстрировала признаки агрессии в 800 случаях из 1000, а без этих генов - в 40 случаях из 1000.
И задача ТЦК, точнее ВЛК при ТЦК - не допустить таких к оружию, аналогично тому как наркоманов и алкашей не допускают к управлению автомобилем. Вот при чем тут ТЦК.
Не може людина, що здатна вживати алкоголь i застрелити побратимiв - пройти психолога на ВЛК та отримати вогнепальну зброю. I взагалi у цiй новинi повиннi були бути буряти. Суцiльне розчарування ((