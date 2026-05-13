2 053 2
Суд взял под стражу военного, которого подозревают в убийстве двух сослуживцев на Николаевщине
Суд поместил под стражу без права освобождения под залог 35-летнего военнослужащего. Его подозревают в умышленном убийстве двух сослуживцев в Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Генпрокурора.
Подробности
По данным следствия, инцидент произошел 12 мая 2026 года около 01:00 во время несения службы. После совместного употребления алкоголя между военнослужащими возник конфликт.
- Во время ссоры подозреваемый, по версии следствия, взял закрепленное за ним автоматическое оружие и произвел выстрелы в сторону двух сослуживцев. 37-летний и 58-летний военнослужащие погибли на месте от огнестрельных ранений.
Задержание
В тот же день подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
