Вбивство та зґвалтування дитини у Дніпрі: підозрюваного відправили під варту без права на заставу.

У Дніпрі обрали запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 11-річного хлопчика.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Дії підозрюваного кваліфіковано за фактами умисного вбивства малолітньої дитини, поєднаного зі зґвалтуванням, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, а також вчинення дій сексуального характеру.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"27 травня у покинутому будинку підозрюваний, щоб дитина не чинила опір, вдарив хлопчика кулаком в обличчя. Коли дитина впала, він зв’язав йому руки, зґвалтував хлопчика та задушив, надягнувши на голову поліетиленовий пакет.

Попередньо встановлено, що дитина була малознайома з підозрюваним - раніше вони декілька разів спілкувалися", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, щощ чоловіка вже судили за аналогічні злочини. 

Що передувало?

  • 28 травня у Дніпрі затримали 40-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 11-річної дитини.

діти (5562) Дніпро (3535) зґвалтування (426) вбивство (3270) Дніпропетровська область (5064) Дніпровський район (387)
Іншого рішення і не могло бути. Маю надію, що кримінальне провадження закриють по смерті обвинуваченого.
29.05.2026 13:48 Відповісти
Важно чтобы доказательства по подобного рода делам были неоспоримыми а выбить чистуху это дело не хитрое.
29.05.2026 13:59 Відповісти
У прокуратурі нагадали, щощ чоловіка вже судили за аналогічні злочини Джерело: https://censor.net/ua/n4005708 - достатьно було першого разу щоб таким пі....расам відрізати член , злочини проти дітей має бути найстрашніше покарання.
29.05.2026 14:03 Відповісти
Мало свободи у нас для **********. Дайте ще. Було б правильно зробити для збоченців резервацію..в Чорнобилі наприклад.
29.05.2026 14:16 Відповісти
 
 