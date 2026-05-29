Вбивство та зґвалтування дитини у Дніпрі: підозрюваного відправили під варту без права на заставу.
У Дніпрі обрали запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 11-річного хлопчика.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Дії підозрюваного кваліфіковано за фактами умисного вбивства малолітньої дитини, поєднаного зі зґвалтуванням, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, а також вчинення дій сексуального характеру.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
"27 травня у покинутому будинку підозрюваний, щоб дитина не чинила опір, вдарив хлопчика кулаком в обличчя. Коли дитина впала, він зв’язав йому руки, зґвалтував хлопчика та задушив, надягнувши на голову поліетиленовий пакет.
Попередньо встановлено, що дитина була малознайома з підозрюваним - раніше вони декілька разів спілкувалися", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі нагадали, щощ чоловіка вже судили за аналогічні злочини.
Що передувало?
- 28 травня у Дніпрі затримали 40-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 11-річної дитини.
