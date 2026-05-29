Вбивство та зґвалтування дитини у Дніпрі: підозрюваного відправили під варту без права на заставу.

У Дніпрі обрали запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 11-річного хлопчика.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Дії підозрюваного кваліфіковано за фактами умисного вбивства малолітньої дитини, поєднаного зі зґвалтуванням, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, а також вчинення дій сексуального характеру.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування під час окупації на Запоріжжі: до суду передано справу військового РФ

"27 травня у покинутому будинку підозрюваний, щоб дитина не чинила опір, вдарив хлопчика кулаком в обличчя. Коли дитина впала, він зв’язав йому руки, зґвалтував хлопчика та задушив, надягнувши на голову поліетиленовий пакет.



Попередньо встановлено, що дитина була малознайома з підозрюваним - раніше вони декілька разів спілкувалися", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, щощ чоловіка вже судили за аналогічні злочини.

Читайте: Довічне залишили в силі: у Рівному апеляція підтвердила вирок ґвалтівнику та вбивці. ФОТОрепортаж

Що передувало?

28 травня у Дніпрі затримали 40-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 11-річної дитини.

Читайте: Суд арештував майора поліції, підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини в Запоріжжі, - ДБР



