Убийство и изнасилование ребенка в Днепре: подозреваемого отправили под стражу без права на залог

В Днепре избрана мера пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве и изнасиловании 11-летнего мальчика.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Действия подозреваемого квалифицированы по фактам умышленного убийства малолетнего ребенка, соединенного с изнасилованием, совершенного лицом, ранее совершившим умышленное убийство, а также совершения действий сексуального характера.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"27 мая в заброшенном доме подозреваемый, чтобы ребенок не сопротивлялся, ударил мальчика кулаком в лицо. Когда ребенок упал, он связал ему руки, изнасиловал мальчика и задушил, надев на голову полиэтиленовый пакет.

Предварительно установлено, что ребенок был малознаком с подозреваемым - ранее они несколько раз общались", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что мужчину уже судили за аналогичные преступления. 

Что предшествовало?

  • 28 мая в Днепре задержали 40-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве и изнасиловании 11-летнего ребенка.

Іншого рішення і не могло бути. Маю надію, що кримінальне провадження закриють по смерті обвинуваченого.
29.05.2026 13:48 Ответить
Важно чтобы доказательства по подобного рода делам были неоспоримыми а выбить чистуху это дело не хитрое.
29.05.2026 13:59 Ответить
У прокуратурі нагадали, щощ чоловіка вже судили за аналогічні злочини Джерело: https://censor.net/ua/n4005708 - достатьно було першого разу щоб таким пі....расам відрізати член , злочини проти дітей має бути найстрашніше покарання.
29.05.2026 14:03 Ответить
Мало свободи у нас для **********. Дайте ще. Було б правильно зробити для збоченців резервацію..в Чорнобилі наприклад.
29.05.2026 14:16 Ответить
 
 