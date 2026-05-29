Убийство и изнасилование ребенка в Днепре: подозреваемого отправили под стражу без права на залог
В Днепре избрана мера пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве и изнасиловании 11-летнего мальчика.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Действия подозреваемого квалифицированы по фактам умышленного убийства малолетнего ребенка, соединенного с изнасилованием, совершенного лицом, ранее совершившим умышленное убийство, а также совершения действий сексуального характера.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
"27 мая в заброшенном доме подозреваемый, чтобы ребенок не сопротивлялся, ударил мальчика кулаком в лицо. Когда ребенок упал, он связал ему руки, изнасиловал мальчика и задушил, надев на голову полиэтиленовый пакет.
Предварительно установлено, что ребенок был малознаком с подозреваемым - ранее они несколько раз общались", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что мужчину уже судили за аналогичные преступления.
Что предшествовало?
- 28 мая в Днепре задержали 40-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве и изнасиловании 11-летнего ребенка.
