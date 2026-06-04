Убил сослуживца и женщину и сбежал: военнослужащего задержали в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО
В Фастовском районе Киевской области военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во время несения службы. В результате инцидента погибли другой военнослужащий и гражданская женщина, ещё один боец госпитализирован с тяжёлыми ранениями.
Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Рубель сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о конфликте?
Трагедия произошла вечером во вторник, 2 июня. В правоохранительные органы обратился военнослужащий, который сообщил, что один из его сослуживцев открыл огонь из автомата по сослуживцам.
На место происшествия немедленно прибыли полицейские столичного региона. В помещении они обнаружили тела военнослужащего и женщины без признаков жизни. Еще один мужчина с огнестрельными ранениями был срочно госпитализирован в больницу.
Хронология расстрела и мотивы преступления
Следствие установило, что фигурант находился на службе в состоянии сильного алкогольного опьянения. На почве внезапно возникшей ревности он дважды выстрелил из автомата в 53-летнего потерпевшего.
Однако на этом злоумышленник не остановился: он перешел в соседнее помещение, где в упор застрелил женщину и другого военнослужащего, после чего с оружием скрылся в неизвестном направлении.
Задержание и подозрение
Для розыска фигуранта был задействован весь личный состав районного управления и Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Мужчину нашли и задержали.
В настоящее время следователи официально сообщили задержанному о подозрении.
Ему инкриминируют совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
-
ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — законченное покушение на умышленное убийство;
-
п. 1 ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство двух лиц.
За содеянное военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или самая строгая мера — пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в Черкаській ОБЛ, м Корсуні, так і не знайшли замовника та виконавців з МВС і НацПолу, які поїхали убивати Сергія Русінова!! Так ті майори і огинаються на посадах, в області та районі!! Добре що про замовника знають Побратими убитого Захисника України!! Око за око!!
Кто эту тётку туда пустил ? ( сама бы она туда не зашла ) .
Кто бухал во время несения службы ?
Кто устроил сцены ревности ? 🤪