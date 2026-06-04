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Новости Фото Убийство военных
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Убил сослуживца и женщину и сбежал: военнослужащего задержали в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

В Фастовском районе Киевской области военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во время несения службы. В результате инцидента погибли другой военнослужащий и гражданская женщина, ещё один боец госпитализирован с тяжёлыми ранениями.

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Рубель сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о конфликте?

Трагедия произошла вечером во вторник, 2 июня. В правоохранительные органы обратился военнослужащий, который сообщил, что один из его сослуживцев открыл огонь из автомата по сослуживцам.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские столичного региона. В помещении они обнаружили тела военнослужащего и женщины без признаков жизни. Еще один мужчина с огнестрельными ранениями был срочно госпитализирован в больницу.

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Хронология расстрела и мотивы преступления

Следствие установило, что фигурант находился на службе в состоянии сильного алкогольного опьянения. На почве внезапно возникшей ревности он дважды выстрелил из автомата в 53-летнего потерпевшего.

Однако на этом злоумышленник не остановился: он перешел в соседнее помещение, где в упор застрелил женщину и другого военнослужащего, после чего с оружием скрылся в неизвестном направлении.

В Киевской области задержали военного за убийство сослуживца

Задержание и подозрение

Для розыска фигуранта был задействован весь личный состав районного управления и Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Мужчину нашли и задержали.

В настоящее время следователи официально сообщили задержанному о подозрении.

Ему инкриминируют совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — законченное покушение на умышленное убийство;

  • п. 1 ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство двух лиц.

За содеянное военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или самая строгая мера — пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются.

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В Киевской области задержали военного за убийство сослуживца

Автор: 

Киевская область (4658) Нацполиция (16957) стрельба (3346) убийство (6514) военнослужащие (6489) Фастовский район (75)
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Топ комментарии
+5
Спонсор стрілянини горілка Немирів
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04.06.2026 16:13 Ответить
+4
Добре що ти неділю назад тут зареєструвався, бо без твоїх ідіотських висерів ми і не знали що робити
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04.06.2026 16:23 Ответить
+3
Ты знаешь да. Зеленский виноват даже в этом случае. Как бы ты не пытался шутить. Не было войны-не было бы этой трагедии.
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04.06.2026 16:19 Ответить
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Спонсор стрілянини горілка Немирів
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04.06.2026 16:13 Ответить
Око за око!! Убивцю швидко знайшли!!
А в Черкаській ОБЛ, м Корсуні, так і не знайшли замовника та виконавців з МВС і НацПолу, які поїхали убивати Сергія Русінова!! Так ті майори і огинаються на посадах, в області та районі!! Добре що про замовника знають Побратими убитого Захисника України!! Око за око!!
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04.06.2026 16:48 Ответить
Все беды от женщин. Какого х..я там делала цивильна тётка?
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04.06.2026 16:16 Ответить
Все беды от отсутствия мозгов у некоторых мужиков !…
Кто эту тётку туда пустил ? ( сама бы она туда не зашла ) .
Кто бухал во время несения службы ?
Кто устроил сцены ревности ? 🤪
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04.06.2026 17:09 Ответить
У Фастівському районі Київської області.
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04.06.2026 16:17 Ответить
В усьому винен Зєлєнський!
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04.06.2026 16:17 Ответить
Ты знаешь да. Зеленский виноват даже в этом случае. Как бы ты не пытался шутить. Не было войны-не было бы этой трагедии.
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04.06.2026 16:19 Ответить
Ідеологічно стійкі патріоти з форуму так би не вчинили, бо вони завжди мають холодну голову і гаряче серце, але вони на форумі. Тому й трапляються такі прикрі випадки - бо найбільш мотивовані не там, де повинні бути.
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04.06.2026 16:18 Ответить
Добре що ти неділю назад тут зареєструвався, бо без твоїх ідіотських висерів ми і не знали що робити
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04.06.2026 16:23 Ответить
Це маніпулятивне апелювання до дати реєстрації справило на мене враження.
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04.06.2026 16:27 Ответить
із за баби село палить
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04.06.2026 16:18 Ответить
Кароче! Бухали і бабу не поділили!
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04.06.2026 16:24 Ответить
Щось мало про 73 відсотка та євреїв у коментах! А ну, підтягнулися!!
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04.06.2026 16:29 Ответить
Ну, булo же!
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04.06.2026 17:11 Ответить
Чувствую, после победы над орками и массовой демобилизации, в Украине придётся вводить сухой закон и конфискацию оружия у населения.
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04.06.2026 17:15 Ответить
Побратима? А можна було якесь інше слово підібрати?
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04.06.2026 17:34 Ответить
горілка зло !
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04.06.2026 17:42 Ответить
Шо за місце служби у вигляді якоїсь бомжатні, з грубкою.
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04.06.2026 17:45 Ответить
 
 