Убил сослуживца и женщину и сбежал: военнослужащего задержали в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

В Фастовском районе Киевской области военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во время несения службы. В результате инцидента погибли другой военнослужащий и гражданская женщина, ещё один боец госпитализирован с тяжёлыми ранениями.

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Рубель сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о конфликте?

Трагедия произошла вечером во вторник, 2 июня. В правоохранительные органы обратился военнослужащий, который сообщил, что один из его сослуживцев открыл огонь из автомата по сослуживцам.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские столичного региона. В помещении они обнаружили тела военнослужащего и женщины без признаков жизни. Еще один мужчина с огнестрельными ранениями был срочно госпитализирован в больницу.

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Хронология расстрела и мотивы преступления

Следствие установило, что фигурант находился на службе в состоянии сильного алкогольного опьянения. На почве внезапно возникшей ревности он дважды выстрелил из автомата в 53-летнего потерпевшего.

Однако на этом злоумышленник не остановился: он перешел в соседнее помещение, где в упор застрелил женщину и другого военнослужащего, после чего с оружием скрылся в неизвестном направлении.

Задержание и подозрение

Для розыска фигуранта был задействован весь личный состав районного управления и Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Мужчину нашли и задержали.

В настоящее время следователи официально сообщили задержанному о подозрении.

Ему инкриминируют совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — законченное покушение на умышленное убийство;

п. 1 ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство двух лиц.

За содеянное военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или самая строгая мера — пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются.

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