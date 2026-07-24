Приїхав до Росії як турист, а загинув на війні проти України: ГУР встановило особу найманця з Маврикію

Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило особу громадянина Республіки Маврикій, якого Росія завербувала до своєї армії після приїзду до країни під виглядом туриста. За даними української розвідки, згодом його ліквідували під час бойових дій у Сумській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, йдеться про Стівена Боакіє Пракаша, 1995 року народження.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією ГУР, чоловік прибув до Санкт-Петербурга 22 червня 2025 року як турист. Він планував повернутися на батьківщину вже 21 липня, однак залишився на території Росії.

Через два місяці російські правоохоронці притягнули його до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в країні. Після цього, як стверджує українська розвідка, йому запропонували підписати короткостроковий контракт із російською армією як альтернативу депортації.

Пракаш погодився на контракт. Після тижневого курсу підготовки його направили до штурмового підрозділу, який брав участь у бойових діях проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія будує систему впливу в Африці через освіту та "русские дома", - ГУР

За даними ГУР, орієнтовно у грудні 2025 року найманця ліквідували під час спроби прориву українського державного кордону в Сумській області.

У розвідці наголошують, що цей випадок є частиною системної схеми вербування іноземців, насамперед громадян африканських держав. За даними ГУР, їх запрошують до Росії під приводом працевлаштування або навчання, після чого вилучають документи, позбавляють коштів і ставлять перед вибором – депортація, ув'язнення або підписання контракту з російською армією.

У ГУР також зазначають, що через мовний бар'єр багато іноземців не розуміють змісту документів, які їм пропонують підписати, що робить їх особливо вразливими до примусової вербування.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський шахед з китайськими деталями вперше збили у Малі в Африці. ФОТО