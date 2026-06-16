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Новини Присутність Росії в Африці
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Росія будує систему впливу в Африці через освіту та "русские дома", - ГУР

Вплив РФ у Африці

Росія продовжує розширювати свій вплив у країнах Африки не лише через військово-технічну співпрацю, а й через інформаційні та культурно-освітні проєкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

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Паралельно з постачанням озброєнь та наданням військової підтримки окремим збройним угрупованням у регіоні, Москва розгортає мережу так званих "русских домов", які позиціонуються як культурні та освітні центри.

"Відкриття "русских домов" в Африці здійснюється через федеральний орган "Россотрудничество" у взаємодії з "Центром народной діпломатии" (ЦНД) - організацією, заснованою у 2024 році. Його заявлена мета - розширення мережі російських культурних центрів в Африці та просування позитивного іміджу Росії.", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор центру - Дмитро Савельєв, депутат держдуми від путінської партії "Єдина Росія".

Координацію проєкту  в Африці здійснює керівна група:

  • Наталя Красовская - виконавчий директор; у статусі співзасновника також очолює "Консорціум російських вишів для роботи з країнами Африки";
  • • Леонід Ісаєв - радник виконавчого директора, відповідає за організацію візитів делегацій до Африки, науковий співробітник Інституту Африки РАН;
  • • Валерія Мановіцка - заступнця виконавчого директора, керівник департаменту освітніх проєктів, куратор "Россотрудничества" та "русских домов" в Африці;

Робота з молоддю

Українська розвідка зазначає, що ключовим напрямом роботи таких структур є робота з молоддю, зокрема через освітні програми, мовні курси та культурні заходи. Також стверджується, що в межах цих ініціатив планується відкриття нових центрів у низці африканських країн, зокрема в Нігерії, Малі, Сенегалі, Ліберії, Мозамбіку та інших.

Окремий напрям - підготовка молодих африканців до переїзду в Росію як трудових мігрантів або студентів: їм малюватимуть образ "щасливої росії" та навчатимуть російської мови.

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Реальність, однак, разюче відрізняється від цієї картинки. Для багатьох африканців - зокрема студентів - поїздка у Росію закінчується підписанням контракту з окупаційними військами та загибеллю у штурмових підрозділах на фронті злочинної війни проти України.

Формування ідеологічного впливу

Кінцева мета Кремля полягає у формуванні покоління ідеологічно лояльних африканців, які не ставитимуть незручних запитань щодо діяльності Росії на території своїх країн.

У цьому контексті стратегічне значення для Москви має довгострокова присутність в Африці, яку критики описують як інструмент ресурсного виснаження континенту. Йдеться про масштабне використання природних багатств із ризиком серйозних економічних та екологічних наслідків для майбутніх поколінь.

Як приклад наводять Судан, де, за повідомленнями, пов’язані з російським впливом угруповання можуть бути причетні до екологічних проблем, зокрема забруднення водних ресурсів ртуттю внаслідок кустарного видобутку золота. Такі наслідки мають довготривалий характер і можуть розглядатися як форма екологічної деградації, що важко піддається швидкому усуненню.

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"Місцеве населення у цій схемі розглядається виключно як дешева робоча сила - і на російських підприємствах усередині африканських країн, і на виробництвах у самій Росії, куди африканці потрапляють після "підготовки" у "русских домах".

Обіцянки розвитку та партнерства з боку кремля, а також інформаційна обробка африканського населення через систему "русских домов" — елементи прикриття класичної колоніальної експлуатації та грабунку в Африці", - зазначили у розвідці.

Автор: 

Африка (342) росія (70450) ГУР (891)
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Топ коментарі
+3
Так все правильно... Європа уже зрозуміла, ЩО означає "русский мир"... Його чітко охарактеризувала українська актриса Ада Роговцева:
- Сначала к вам заходит Алла Пугачова...
- Потом - группа "Любе"...
- А потом - Гиркин, с автоматом...
Росія "переключилася" на Африку саме тому, що ТАМ її, ще, не до кінця розуміють...
Прямо, як в одесько-російському анекдоті:
- Абгам! Я била сегодня на ринке, и меня там обозвали "******"!...
- Сага! Сколько газ я тебе гавагил - не ходи там, где тебя хорошо знают...
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16.06.2026 11:00 Відповісти
+1
Будуть Амоса Тутуолу пушкіним імпортозамєщать.
Однак, як на мене, пушкін Тутуолі таки програє.
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16.06.2026 11:11 Відповісти
+1
Тутуола писав "своє"... А Пушкін - КРАДЕНЕ!!!
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16.06.2026 11:23 Відповісти
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московити а як ваше розширення себе почуває у туарегів ?
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16.06.2026 10:55 Відповісти
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16.06.2026 10:57 Відповісти
Москаль ХХІ століття.
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16.06.2026 11:28 Відповісти
Так все правильно... Європа уже зрозуміла, ЩО означає "русский мир"... Його чітко охарактеризувала українська актриса Ада Роговцева:
- Сначала к вам заходит Алла Пугачова...
- Потом - группа "Любе"...
- А потом - Гиркин, с автоматом...
Росія "переключилася" на Африку саме тому, що ТАМ її, ще, не до кінця розуміють...
Прямо, як в одесько-російському анекдоті:
- Абгам! Я била сегодня на ринке, и меня там обозвали "******"!...
- Сага! Сколько газ я тебе гавагил - не ходи там, где тебя хорошо знают...
показати весь коментар
16.06.2026 11:00 Відповісти
Будуть Амоса Тутуолу пушкіним імпортозамєщать.
Однак, як на мене, пушкін Тутуолі таки програє.
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16.06.2026 11:11 Відповісти
Тутуола писав "своє"... А Пушкін - КРАДЕНЕ!!!
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16.06.2026 11:23 Відповісти
Думаєте що в Африці немає вуличних туалетів, або ложки дерев'яні завезете, тоді краще вже кокошники та баян, хоча і це крадене
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16.06.2026 11:01 Відповісти
Прийде час кацапів і в Африці за їх "культур-мультур" за "вузькій язиг і мір" будуть п.здить всім що тільки під руку попаде.
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16.06.2026 11:28 Відповісти
Так, узкіє дома вони впихають всюди, де тільки можна (і неможна)
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16.06.2026 11:31 Відповісти
Є фільм такий "русскій дім" з шоном коннері де вони з рештою врешт тікають з совка
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16.06.2026 11:37 Відповісти
Ну и дураки вы все. Расия занимается тем, чем в меру сил нужно заниматься нам. Расия играет на баяне "борьбы с импириализьмом", мы могли бы обыгрывать тему неоколониализма.
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16.06.2026 11:58 Відповісти
 
 