Росія будує систему впливу в Африці через освіту та "русские дома", - ГУР

Росія продовжує розширювати свій вплив у країнах Африки не лише через військово-технічну співпрацю, а й через інформаційні та культурно-освітні проєкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

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Паралельно з постачанням озброєнь та наданням військової підтримки окремим збройним угрупованням у регіоні, Москва розгортає мережу так званих "русских домов", які позиціонуються як культурні та освітні центри.

"Відкриття "русских домов" в Африці здійснюється через федеральний орган "Россотрудничество" у взаємодії з "Центром народной діпломатии" (ЦНД) - організацією, заснованою у 2024 році. Його заявлена мета - розширення мережі російських культурних центрів в Африці та просування позитивного іміджу Росії.", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор центру - Дмитро Савельєв, депутат держдуми від путінської партії "Єдина Росія".

Координацію проєкту в Африці здійснює керівна група:

• Наталя Красовская - виконавчий директор; у статусі співзасновника також очолює "Консорціум російських вишів для роботи з країнами Африки";

Наталя Красовская - виконавчий директор; у статусі співзасновника також очолює "Консорціум російських вишів для роботи з країнами Африки"; • Леонід Ісаєв - радник виконавчого директора, відповідає за організацію візитів делегацій до Африки, науковий співробітник Інституту Африки РАН;

• Валерія Мановіцка - заступнця виконавчого директора, керівник департаменту освітніх проєктів, куратор "Россотрудничества" та "русских домов" в Африці;

Робота з молоддю

Українська розвідка зазначає, що ключовим напрямом роботи таких структур є робота з молоддю, зокрема через освітні програми, мовні курси та культурні заходи. Також стверджується, що в межах цих ініціатив планується відкриття нових центрів у низці африканських країн, зокрема в Нігерії, Малі, Сенегалі, Ліберії, Мозамбіку та інших.

Окремий напрям - підготовка молодих африканців до переїзду в Росію як трудових мігрантів або студентів: їм малюватимуть образ "щасливої росії" та навчатимуть російської мови.

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Реальність, однак, разюче відрізняється від цієї картинки. Для багатьох африканців - зокрема студентів - поїздка у Росію закінчується підписанням контракту з окупаційними військами та загибеллю у штурмових підрозділах на фронті злочинної війни проти України.

Формування ідеологічного впливу

Кінцева мета Кремля полягає у формуванні покоління ідеологічно лояльних африканців, які не ставитимуть незручних запитань щодо діяльності Росії на території своїх країн.

У цьому контексті стратегічне значення для Москви має довгострокова присутність в Африці, яку критики описують як інструмент ресурсного виснаження континенту. Йдеться про масштабне використання природних багатств із ризиком серйозних економічних та екологічних наслідків для майбутніх поколінь.

Як приклад наводять Судан, де, за повідомленнями, пов’язані з російським впливом угруповання можуть бути причетні до екологічних проблем, зокрема забруднення водних ресурсів ртуттю внаслідок кустарного видобутку золота. Такі наслідки мають довготривалий характер і можуть розглядатися як форма екологічної деградації, що важко піддається швидкому усуненню.

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"Місцеве населення у цій схемі розглядається виключно як дешева робоча сила - і на російських підприємствах усередині африканських країн, і на виробництвах у самій Росії, куди африканці потрапляють після "підготовки" у "русских домах".

Обіцянки розвитку та партнерства з боку кремля, а також інформаційна обробка африканського населення через систему "русских домов" — елементи прикриття класичної колоніальної експлуатації та грабунку в Африці", - зазначили у розвідці.