Росія не входить навіть до 15 важливих інвесторів у Африці, – МЗС

Економічна присутність Росії в Африці порівняно з такими гравцями, як Європейський Союз, Велика Британія, США, а також окремі країни ЄС, суттєво обмежена й зосереджена переважно на політичній або військовій сферах.

Про це розповіла директорка Департаменту Африки та регіональних африканських організацій Міністерства закондонних справ України Любов Абравітова в інтерв'ю Укрінформу.

Присутність на ринку Африки

За словами Абравітової, серед ключових гравців на Африканському континенті традиційно залишаються Китай, Індія, США та Європейський Союз.

При цьому посилює свою присутність Туреччина – фактично вона має дипломатичне представництво в усіх африканських країнах.

Окрім того, в певних регіонах простежуються й нові тенденції, наприклад, Іран останніми роками активно розширює зв'язки з низкою держав, зокрема в регіоні Сахелю.

Російський вплив

"Росія не входить ані до десятки, ані до двадцятки основних економічних партнерів в Африці. Попри гучні заяви російського керівництва щодо розвитку різнопланового партнерства з Африкою, фактичні інвестиції Росії на континенті залишаються маргінальними", – зазначила Абравітова.

У цьому контексті вона додала, що російська влада не публікує зведених даних про інвестиції.

"Але загалом відомо, що Росія не входить навіть до списку 15 важливих інвесторів", – наголосила Абравітова.

Співпраця України

Раніше в травні стало відомо, що Україна переходить від звичайного постачання продовольства до комплексної моделі партнерства – передачі африканським країнам аграрних знань, технологій та практичних компетенцій.

Нагадаємо, в квітні Україна відкрила перший агрохаб на африканському континенті у Республіці Гана. У межах ініціативи Food from Ukraine там запрацював Центр переробки та розподілу продовольства.

Вплив Китаю

Також стало відомо, що з 1 травня 2026 року Китай повністю скасував імпортні мита для 53 африканських держав. Єдиною країною, для якої пільговий режим не діє, залишається Есватіні, що підтримує офіційні відносини з Тайванем.