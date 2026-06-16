Россия строит систему влияния в Африке через образование и "русские дома", - ГУР

Россия продолжает расширять своё влияние в странах Африки не только посредством военно-технического сотрудничества, но и через информационные и культурно-образовательные проекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Параллельно с поставками вооружений и оказанием военной поддержки отдельным вооруженным группировкам в регионе, Москва разворачивает сеть так называемых "русских домов", которые позиционируются как культурные и образовательные центры.

"Открытие "русских домов" в Африке осуществляется через федеральный орган "Россотрудничество" во взаимодействии с "Центром народной дипломатии" (ЦНД) - организацией, основанной в 2024 году. Его заявленная цель - расширение сети российских культурных центров в Африке и продвижение позитивного имиджа России", - говорится в сообщении.

Генеральный директор центра - Дмитрий Савельев, депутат Госдумы от путинской партии "Единая Россия".

Координацию проекта в Африке осуществляет руководящая группа:

• Наталья Красовская - исполнительный директор; в статусе соучредителя также возглавляет "Консорциум российских вузов для работы со странами Африки";

Наталья Красовская - исполнительный директор; в статусе соучредителя также возглавляет "Консорциум российских вузов для работы со странами Африки"; • Леонид Исаев - советник исполнительного директора, отвечает за организацию визитов делегаций в Африку, научный сотрудник Института Африки РАН;

• Валерия Мановицкая - заместитель исполнительного директора, руководитель департамента образовательных проектов, куратор "Россотрудничества" и "русских домов" в Африке;

Работа с молодежью

Украинская разведка отмечает, что ключевым направлением работы таких структур является работа с молодежью, в частности - через образовательные программы, языковые курсы и культурные мероприятия. Также утверждается, что в рамках этих инициатив планируется открытие новых центров в ряде африканских стран, в частности в Нигерии, Мали, Сенегале, Либерии, Мозамбике и других.

Отдельное направление - подготовка молодых африканцев к переезду в Россию в качестве трудовых мигрантов или студентов: им будут рисовать образ "счастливой России" и учить русскому языку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ завербовала почти 3 тысячи африканцев на войну против Украины

Реальность, однако, разительно отличается от этой картинки. Для многих африканцев - в частности, студентов - поездка в Россию заканчивается подписанием контракта с оккупационными войсками и гибелью в штурмовых подразделениях на фронте преступной войны против Украины.

Формирование идеологического влияния

Конечная цель Кремля заключается в формировании поколения идеологически лояльных африканцев, которые не будут задавать неудобных вопросов о деятельности России на территории своих стран.

В этом контексте стратегическое значение для Москвы имеет долгосрочное присутствие в Африке, которое критики описывают как инструмент ресурсного истощения континента. Речь идет о масштабном использовании природных богатств с риском серьезных экономических и экологических последствий для будущих поколений.

В качестве примера приводят Судан, где, по сообщениям, связанные с российским влиянием группировки могут быть причастны к экологическим проблемам, в частности загрязнению водных ресурсов ртутью в результате кустарной добычи золота. Такие последствия носят долгосрочный характер и могут рассматриваться как форма экологической деградации, которую трудно быстро устранить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не входит даже в число 15 важных инвесторов в Африке, – МИД

"Местное население в этой схеме рассматривается исключительно как дешевая рабочая сила - и на российских предприятиях внутри африканских стран, и на производствах в самой России, куда африканцы попадают после "подготовки" в "русских домах".

Обещания развития и партнерства со стороны Кремля, а также информационная обработка африканского населения через систему "русских домов" — элементы прикрытия классической колониальной эксплуатации и грабежа в Африке", - отмечается в обзоре