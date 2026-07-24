Приехал в Россию как турист, а погиб на войне против Украины: ГУР установило личность наемника из Маврикия

Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило личность гражданина Республики Маврикий, которого Россия завербовала в свою армию после его прибытия в страну под видом туриста. По данным украинской разведки, впоследствии он был ликвидирован в ходе боевых действий в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, речь идет о Стивене Боакие Пракаше, 1995 года рождения.

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По информации ГУР, мужчина прибыл в Санкт-Петербург 22 июня 2025 года в качестве туриста. Он планировал вернуться на родину уже 21 июля, однако остался на территории России.

Через два месяца российские правоохранители привлекли его к административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране. После этого, как утверждает украинская разведка, ему предложили подписать краткосрочный контракт с российской армией в качестве альтернативы депортации.

Пракаш согласился на контракт. После недельного курса подготовки его направили в штурмовое подразделение, которое участвовало в боевых действиях против Украины.

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По данным ГУР, ориентировочно в декабре 2025 года наемника ликвидировали при попытке прорыва украинской государственной границы в Сумской области.

В разведке отмечают, что этот случай является частью системной схемы вербовки иностранцев, прежде всего граждан африканских государств. По данным ГУР, их приглашают в Россию под предлогом трудоустройства или обучения, после чего изымают документы, лишают средств и ставят перед выбором – депортация, заключение в тюрьму или подписание контракта с российской армией.

В ГУР также отмечают, что из-за языкового барьера многие иностранцы не понимают содержания документов, которые им предлагают подписать, что делает их особенно уязвимыми для принудительной вербовки.





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