Приехали из Кыргызстана в Россию на заработки, а погибли при штурме: ГУР идентифицировало наемников РФ. ФОТО

Украинская разведка установила личности двух уничтоженных российских наемников из Кыргызстана, которые воевали против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

5 мая 2026 года Алекеев Денис Евгеньевич (04.05.1986 г.р.) подписал контракт с армией РФ сроком на один год.

"Должность - стрелок 1-го разряда. После краткой подготовки его отправили в Донецкую область, где уже через полмесяца, в середине июня, Силы обороны Украины ликвидировали его в районе населенного пункта Липовое", - говорится в сообщении.

До этого Алексеев находился на территории РФ, вероятно, в статусе трудового мигранта. В апреле 2026 года он потерял паспорт Республики Кыргызстан и получил новый в посольстве.





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Второй гражданин Кыргызстана Тагаев Дастан Ажимудинович (24.02.1983 г.р.) находился в Новосибирске в статусе трудового мигранта.

"10 сентября 2025 года российские силовики во время рейда по городу выписали Тагаеву постановление об административном правонарушении за незаконное пребывание на территории государства-агрессора и назначили штраф - 5 тысяч рублей.

До конца года Тагаев продолжал работать на территории РФ, но впоследствии под давлением российской полиции и из-за угрозы заключения, связанной с просроченными документами, подписал контракт с оккупационной армией", - сообщили в разведке.

Мужчина прошел краткосрочную подготовку, после чего его отправили на войну против Украины.

В мае 2026 года Тагаева ликвидировали Силы безопасности и обороны Украины на Запорожском направлении.

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