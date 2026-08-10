Германия выслала около 400 россиян с 2022 года: среди них 80 дипломатов

С начала полномасштабной войны Германия выслала около 400 россиян. Среди них — 80 сотрудников дипломатических учреждений РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на данные МИД.

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С 2022 года количество российских сотрудников посольств существенно сократилось.

Помимо 80 сотрудников дипломатических учреждений, Германия также депортировала 313 граждан России с 2022 года — всего около 400 человек.

В частности, после массовых убийств мирных жителей в Буче во время российской оккупации в марте 2022 года Германия выслала около 40 российских дипломатов.

Последний известный случай выдворения связан с январем 2026 года. Тогда немецкие правоохранительные органы задержали 56-летнюю Илону В., возглавлявшую консалтинговую компанию Wiener&Partner.

По данным следствия, начиная с ноября 2023 года женщина собирала информацию, связанную с российско-украинской войной, и передавала ее сотруднику посольства РФ

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Что этому предшествовало?

Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября. Причиной такого решения стало то, что россияне не подтвердили уровень владения латышским языком и не прошли обязательные проверки по вопросам безопасности.