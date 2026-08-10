Германия выслала около 400 россиян с 2022 года: среди них 80 дипломатов
С начала полномасштабной войны Германия выслала около 400 россиян. Среди них — 80 сотрудников дипломатических учреждений РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на данные МИД.
С 2022 года количество российских сотрудников посольств существенно сократилось.
Помимо 80 сотрудников дипломатических учреждений, Германия также депортировала 313 граждан России с 2022 года — всего около 400 человек.
В частности, после массовых убийств мирных жителей в Буче во время российской оккупации в марте 2022 года Германия выслала около 40 российских дипломатов.
Последний известный случай выдворения связан с январем 2026 года. Тогда немецкие правоохранительные органы задержали 56-летнюю Илону В., возглавлявшую консалтинговую компанию Wiener&Partner.
По данным следствия, начиная с ноября 2023 года женщина собирала информацию, связанную с российско-украинской войной, и передавала ее сотруднику посольства РФ
Что этому предшествовало?
Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября. Причиной такого решения стало то, что россияне не подтвердили уровень владения латышским языком и не прошли обязательные проверки по вопросам безопасности.
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