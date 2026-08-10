РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15515 посетителей онлайн
Новости Депортация россиян из ЕС
584 11

Германия выслала около 400 россиян с 2022 года: среди них 80 дипломатов

Германия одобрила экспорт оружия в Израиль

С начала полномасштабной войны Германия выслала около 400 россиян. Среди них — 80 сотрудников дипломатических учреждений РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на данные МИД.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

С 2022 года количество российских сотрудников посольств существенно сократилось.

Помимо 80 сотрудников дипломатических учреждений, Германия также депортировала 313 граждан России с 2022 года — всего около 400 человек.

В частности, после массовых убийств мирных жителей в Буче во время российской оккупации в марте 2022 года Германия выслала около 40 российских дипломатов.

Последний известный случай выдворения связан с январем 2026 года. Тогда немецкие правоохранительные органы задержали 56-летнюю Илону В., возглавлявшую консалтинговую компанию Wiener&Partner.

По данным следствия, начиная с ноября 2023 года женщина собирала информацию, связанную с российско-украинской войной, и передавала ее сотруднику посольства РФ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропагандистку и экс-главредку RT France Федорову депортируют из Франции, — российские СМИ

Что этому предшествовало?

Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября. Причиной такого решения стало то, что россияне не подтвердили уровень владения латышским языком и не прошли обязательные проверки по вопросам безопасности.

Автор: 

Германия (7779) депортация (751) дипломатия (1487) россия (89131)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Якщо браться за це серйозно, то варто звернуть , також, увагу, на так званих "русских немцев". Особливо на тих, хто, емігрувавши до Німеччини, так і не зміг себе реалізувать, у новоповерненому "Фатерланді"... Бо багато таких, "вивезених з Росії", так і не змогли "вивезти Росію, з себе...". Саме серед таких "Альтернатива для Німеччини", та інша "антинімецька шваль", набирає "корисних ідіотів", для протестних виступів, а Росія вербує шпигунів та диверсантів...
показать весь комментарий
10.08.2026 08:44 Ответить
+3
показать весь комментарий
10.08.2026 09:07 Ответить
+2
Вислала? - так на їх місце заїхали другі кацапи
показать весь комментарий
10.08.2026 08:37 Ответить

Загрузка...

 
 