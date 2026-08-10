Німеччина вислала близько 400 росіян з 2022 року: серед них 80 дипломатів

Від початку повномасштабної війни Німеччина вислала близько 400 росіян. Серед них - 80 працівників дипломатичних установ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Bild із посиланням на дані МЗС.

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З 2022 року кількість російських працівників посольств суттєво скоротилася.

Окрім 80 працівників дипломатичних установ, Німеччина також депортувала 313 громадян Росії з 2022 року - загалом близько 400 людей.

Зокрема, після масових убивств цивільних у Бучі під час російської окупації у березні 2022 року Німеччина вислала близько 40 російських дипломатів.

Останній відомий випадок видворення пов'язаний із січнем 2026 року. Тоді німецькі правоохоронці затримали 56-річну Ілону В., яка очолювала консалтингову компанію Wiener&Partner.

За даними слідства, починаючи з листопада 2023 року жінка збирала інформацію, пов'язану з російсько-українською війною, і передавала її співробітнику посольства РФ

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Що передувало?

Латвія зобов'язала 841 громадянина Росії покинути країну до 13 жовтня. Причиною такого рішення стало те, що росіяни не підтвердили рівень володіння латвійською мовою та не пройшли обов’язкові перевірки з питань безпеки.