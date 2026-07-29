Пропагандистку та ексголовредку RT France Федорову депортують із Франції, - росЗМІ

Префектура поліції Парижа видала наказ про депортацію російської пропагандистки Ксенії Федорової, визнавши її діяльність загрозою основним інтересам Франції та громадському порядку. За інформацією AFP, їй також заборонили в'їзд на територію Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у виданні ASTRA.

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Поведінка Федорової підриває інтереси Франції

Префектура поліції Парижа передала адвокату Федорової наказ про її депортацію. Там визнали, що її поведінка "підриває основні інтереси держави", а її присутність "є з цієї причини особливо серйозною та актуальною загрозою громадському порядку".

"Поширюючи свої наративи, [Федорова] виступає як канал для дезінформаційних кампаній, організованих російською владою", вона "сприяє поширенню дезінформації та дестабілізуючої риторики, спрямованої на маніпулювання громадською думкою" та "підрив довіри європейських громадян, і зокрема французів".

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Заборонили в'їзд і на територію Німеччини

При цьому джерело AFP повідомляє, що Ксенії Федоровій заборонили в'їзд і на територію Німеччини.

Адвокат Федорової заявив, що вона подасть апеляцію на міністерський припис.

Як зазначається, у січні 2023 року влада Франції заблокувала банківський рахунок російського телеканалу, після чого Федорова оголосила про завершення роботи. Пропагандистка залишилася у Франції, влаштувалася на правоконсервативний телеканал CNews, а також почала регулярно з'являтися в ефірі Europe 1.





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