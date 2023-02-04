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Новини Санкції проти Росії
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Російські пропагандисти з Russia Today припинили діяльність в Німеччині через санкції

russia,today

Німецький підрозділ пропагандистського телеканалу Росії Russia Today - заявив про припинення діяльності в країні. Канал твердить, що санкції перекрили йому фінансування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву самих пропагандистів.

"RT DE Productions із жалем повідомляє про рішення припинити журналістську діяльність компанії в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Телеканал звинуватив ЄС в "репресивних обмеження свободи преси й засобів масової інформації". Також він заявив про нібито величезний тиск з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб.

Читайте: Російському блогеру-пропагандисту Пегову повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Як пояснила голова німецької редакції Дінара Токтосунова, RT DE припинив діяльність через дев'ятий пакет санкцій ЄС, який перекрив фінансування телеканалу.

"Дев'ятий пакет санкцій ЄС перекрив фінансування RT DE Productions, що унеможливило продовження журналістської діяльності компанії в Німеччині. Сайт і телеканал RT DE продовжуватимуть роботу поза межами ЄС, з Москви", - пише Токтосунова.

Також читайте: Пропагандистський телеканал RT France припинив свою діяльність через блокування рахунків

Автор: 

Німеччина (7345) пропаганда (2799) санкції (11810) RT (29)


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Топ коментарі
+15
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04.02.2023 12:46
+8
IrіsFlo

@KonkordiyaGrey

·

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч

На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.

https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
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04.02.2023 12:57
+6
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04.02.2023 13:55
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По всему миру поРашские каналы запретить!
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04.02.2023 12:43 Відповісти
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04.02.2023 13:55 Відповісти
В 14 році я збирав фотки з їхніх ресурсів і тепер використовую ті картинки проти них. Того ж самого морячка у Ватостополі з якого зробив гіфку. Бий ворога його ж зброєю.
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04.02.2023 12:45 Відповісти
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04.02.2023 12:46 Відповісти
Кацапи не знають значення українського слова ВЕЛИКИЙ, яке по їхньому буде БОЛЬШОЙ.
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04.02.2023 12:56 Відповісти
Потрібно було бути тупими олухами, щоб кацапські пропагандонські канали вільно працювали по всьому світу. Особливо в Германії. Це ж які хабарі там давали тим, що "не беруть"?
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04.02.2023 12:52 Відповісти
нууу....такі - бабоси грязьпрома (філії та окремі дочки скрізь), так вони їхніми ж переплатами (спекулятивною маржою) і платили...самі ж і створили кубло
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04.02.2023 12:56 Відповісти
IrіsFlo

@KonkordiyaGrey

·

https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч

На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.

https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
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04.02.2023 12:57 Відповісти
👍
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04.02.2023 14:18 Відповісти
Foreign journalists could be considered
also intelligence collecting services.

From a German perspective,
the Roman writer Tacitus could be considered
a foreign secret service employee,
that "leaked" information.

Ruzzia has too many resemblance with
the war, Hitler and his 12 desciples started,
that it is just difficult to operate freely
for Ruzzian journalists here, I think.

Resemblances:

1) regaining lost territories
2) ideology of Ruzzki Mir as Germanic Superhuman at that time
3) Wagner professionals: Waffen-SS
4) Pizzaghostin prisoners: Group Dirlewanger
5) preemptive war
6) Germany was sanctioned also before the war
7) revenge for the failure of the Soviet Union
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04.02.2023 13:00 Відповісти
Смердюча раша забралась у вонючу паРашу!
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04.02.2023 13:01 Відповісти
Вырезать вместе со шрёдером!
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04.02.2023 13:45 Відповісти
Німецький підрозділ пропагандистського телеканалу Росії Russia Today - заявив про припинення діяльності в країні. Канал твердить, що санкції перекрили йому фінансування.

а просто"за ідею" попрацювати слабО ?
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04.02.2023 13:54 Відповісти
ну, поздравляю! теперь только вкуснейшие сосисоны балашихинского мясокомбината у них на столе
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04.02.2023 14:35 Відповісти
Теперь канал перерегистрируется под брендом "раша туда"!
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04.02.2023 14:57 Відповісти
хорошо бы чтобы и у нас в Израиле отключили все эти рашистские говноканалы.....но думаю что нетанияху со своей кодлой не пойдут на это т.к. скорешились с ******.
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04.02.2023 21:23 Відповісти
 
 