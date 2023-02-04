Російські пропагандисти з Russia Today припинили діяльність в Німеччині через санкції

Німецький підрозділ пропагандистського телеканалу Росії Russia Today - заявив про припинення діяльності в країні. Канал твердить, що санкції перекрили йому фінансування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву самих пропагандистів.

"RT DE Productions із жалем повідомляє про рішення припинити журналістську діяльність компанії в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Телеканал звинуватив ЄС в "репресивних обмеження свободи преси й засобів масової інформації". Також він заявив про нібито величезний тиск з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб.

Читайте: Російському блогеру-пропагандисту Пегову повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Як пояснила голова німецької редакції Дінара Токтосунова, RT DE припинив діяльність через дев'ятий пакет санкцій ЄС, який перекрив фінансування телеканалу.

"Дев'ятий пакет санкцій ЄС перекрив фінансування RT DE Productions, що унеможливило продовження журналістської діяльності компанії в Німеччині. Сайт і телеканал RT DE продовжуватимуть роботу поза межами ЄС, з Москви", - пише Токтосунова.

Також читайте: Пропагандистський телеканал RT France припинив свою діяльність через блокування рахунків