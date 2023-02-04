Російські пропагандисти з Russia Today припинили діяльність в Німеччині через санкції
Німецький підрозділ пропагандистського телеканалу Росії Russia Today - заявив про припинення діяльності в країні. Канал твердить, що санкції перекрили йому фінансування.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву самих пропагандистів.
"RT DE Productions із жалем повідомляє про рішення припинити журналістську діяльність компанії в Німеччині", - йдеться в повідомленні.
Телеканал звинуватив ЄС в "репресивних обмеження свободи преси й засобів масової інформації". Також він заявив про нібито величезний тиск з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб.
Як пояснила голова німецької редакції Дінара Токтосунова, RT DE припинив діяльність через дев'ятий пакет санкцій ЄС, який перекрив фінансування телеканалу.
"Дев'ятий пакет санкцій ЄС перекрив фінансування RT DE Productions, що унеможливило продовження журналістської діяльності компанії в Німеччині. Сайт і телеканал RT DE продовжуватимуть роботу поза межами ЄС, з Москви", - пише Токтосунова.
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@KonkordiyaGrey
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https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1621782061668339712 2 ч
На відеоконференції зрадників України щось пішло не так. Від несподіванки камери колаборантів почали миттєво вимикатись. Автори невідомі.
https://twitter.com/i/status/1621782061668339712
also intelligence collecting services.
From a German perspective,
the Roman writer Tacitus could be considered
a foreign secret service employee,
that "leaked" information.
Ruzzia has too many resemblance with
the war, Hitler and his 12 desciples started,
that it is just difficult to operate freely
for Ruzzian journalists here, I think.
Resemblances:
1) regaining lost territories
2) ideology of Ruzzki Mir as Germanic Superhuman at that time
3) Wagner professionals: Waffen-SS
4) Pizzaghostin prisoners: Group Dirlewanger
5) preemptive war
6) Germany was sanctioned also before the war
7) revenge for the failure of the Soviet Union
а просто"за ідею" попрацювати слабО ?