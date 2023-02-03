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Новини Агресія Росії проти України
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Російському блогеру-пропагандисту Пегову повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

пегов

Семену Пегову заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, вихвалянні її учасників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України

За даними слідства, він систематично на YouTube для проєкту "WarGonzo" та у проросійському Telegram-каналі створює пропагандистські матеріали на військову тематику.

У відеоматеріалах та інших зверненнях він виправдовує збройну агресію РФ проти України, окупацію територій нашої держави.Також здійснює глорифікацію військовослужбовців РФ та членів інших незаконних формувань, поширює фейки і дезінформацію.

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Крім цього, підозрюваний є куратором декількох пропагандистських проєктів, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу в Україні. Він неодноразово незаконно в’їжджав на тимчасово окуповані території України, проводив "робочі зустрічі" та брав інтерв’ю у так званих голів псевдореспублік "ЛНР/ДНР" та інших представників самопроголошеної влади.

У мережі Інтернет є матеріали про отримання підозрюваним державних нагород на найвищому політично-військовому рівні РФ, у тому числі особисто від президента держави-агресора.

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Автор: 

пропаганда (2799) росія (65073) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+6
Прокуратура перепрацьовує,мабудь премію випишуть собі
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03.02.2023 14:31
+5
генеральной прокуратуре нужно больше уделять внимание бандитами внутри страны а не пердеть в муку
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03.02.2023 14:32
+3
ну тогда это не к нашей прокуратуре- наша может разве что кучку такую с пол кило навалить
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03.02.2023 14:35
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Прокуратура перепрацьовує,мабудь премію випишуть собі
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03.02.2023 14:31 Відповісти
генеральной прокуратуре нужно больше уделять внимание бандитами внутри страны а не пердеть в муку
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03.02.2023 14:32 Відповісти
підозра має важити грамів 9.....
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03.02.2023 14:34 Відповісти
ну тогда это не к нашей прокуратуре- наша может разве что кучку такую с пол кило навалить
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03.02.2023 14:35 Відповісти
пол кило и "минус" 9 грамм????
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03.02.2023 14:58 Відповісти
не прошло и года!!!
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03.02.2023 14:37 Відповісти
Може колись він узнає о цем !
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03.02.2023 14:41 Відповісти
Тепер якщо пехов захоче поїхти за кордон - то хіба що до тайських трансів
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03.02.2023 14:44 Відповісти
Що там нарахунок Познякова?? Він куди більше нашкодив Україні формуванням ******** росіянської імперськості, її популяризації та накачуванням росіян пропагандою.
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03.02.2023 14:46 Відповісти
Підождіть, а це не той клоун що жде що в нього одірвана нога відросте?
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03.02.2023 15:47 Відповісти
"
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03.02.2023 15:48 Відповісти
фєєрічноооо
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03.02.2023 15:50 Відповісти
ага. як в "Людині-павуку".. пєгов після операції перетвориться в Пегаса. ))
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03.02.2023 16:28 Відповісти
Ага, він))))
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03.02.2023 15:49 Відповісти
таким чином йому можна і голову відновити?
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03.02.2023 15:51 Відповісти
Ага, на місці одірваної сраки)))
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03.02.2023 17:43 Відповісти
 
 