Російському блогеру-пропагандисту Пегову повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Семену Пегову заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, вихвалянні її учасників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України

За даними слідства, він систематично на YouTube для проєкту "WarGonzo" та у проросійському Telegram-каналі створює пропагандистські матеріали на військову тематику.

У відеоматеріалах та інших зверненнях він виправдовує збройну агресію РФ проти України, окупацію територій нашої держави.Також здійснює глорифікацію військовослужбовців РФ та членів інших незаконних формувань, поширює фейки і дезінформацію.

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Крім цього, підозрюваний є куратором декількох пропагандистських проєктів, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу в Україні. Він неодноразово незаконно в’їжджав на тимчасово окуповані території України, проводив "робочі зустрічі" та брав інтерв’ю у так званих голів псевдореспублік "ЛНР/ДНР" та інших представників самопроголошеної влади.

У мережі Інтернет є матеріали про отримання підозрюваним державних нагород на найвищому політично-військовому рівні РФ, у тому числі особисто від президента держави-агресора.

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