Офіс Генпрокурора повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнер" Пригожину

Керівнику приватної військової компанії "Вагнера" Євгену Пригожину оголошено про підозру. Його звинувачують у низці воєнних злочинів проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку генпрокурора Андрія Костіна.

За даними слідства, Пригожин був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у війні проти України, все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму.

"Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він - герой Росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму", - написав Костін.

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Також генпрокурор наголосив, що відповідальності за злочини проти України не уникнуть й пересічні "вагнерівці", навіть ті, хто втік за кордон.

"Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений до наших норвезьких колег", - додав Костін.

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