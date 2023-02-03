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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Офіс Генпрокурора повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнер" Пригожину

пригожин

Керівнику приватної військової компанії "Вагнера" Євгену Пригожину оголошено про підозру. Його звинувачують у низці воєнних злочинів проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку генпрокурора Андрія Костіна.

За даними слідства, Пригожин був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у війні проти України, все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму.

"Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він - герой Росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму", - написав Костін.

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Також генпрокурор наголосив, що відповідальності за злочини проти України не уникнуть й пересічні "вагнерівці", навіть ті, хто втік за кордон.

"Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений до наших норвезьких колег", - додав Костін.

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Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+10
Коли буде підозра Резнікову за мавіки. за яйця. за знищення ракетної программи
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03.02.2023 10:08
+6
Невтомна праця прокуратури
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03.02.2023 10:13
+5
Слідуюча підозра путіну? От працевлаштувались!
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03.02.2023 10:06
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Слідуюча підозра путіну? От працевлаштувались!
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03.02.2023 10:06 Відповісти
ДОЛГО ДУМАЛИ⁉️
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03.02.2023 11:16 Відповісти
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03.02.2023 10:07 Відповісти
Коли буде підозра Резнікову за мавіки. за яйця. за знищення ракетної программи
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03.02.2023 10:08 Відповісти
він діяв по команді зеленського. крав теж
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03.02.2023 10:26 Відповісти
Невтомна праця прокуратури
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03.02.2023 10:13 Відповісти
Вони як були дебілами так і... І ніяки зарплати цього не змінять!
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03.02.2023 10:16 Відповісти
Цю підозру йому краще вручити так як і Рогозіну. Але краще за нас це можуть зробити США. Пригожин - не є військовослужбоцем Російської федерації, тож є абсолютно законною ціллю для Томагавків. Потрібно переконувати наших союзників у тому, що знищення звичайного терориста, яким Пригожин виявляється формально навіть за російьскими законами не буде мати жодних наслідків. І в США є для цього всі можливості, щоб видалити його наче хірург скальпелем пухлину, не за зачепвши інших осіб, як вони це зробили з Сулеймані, використовуючи ракету, яка несла саме для ного лише якісь там дротики, без вибухівки, яка не створить небезпеки для інших небажаних цілей.
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03.02.2023 10:20 Відповісти
Надішліть йому кувалду.
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03.02.2023 10:22 Відповісти
Як і мусора, сидять у тилу і займаються імітацією бурхливої діяльності. А такі ж цінні справи, які Бенядіктова(послиця на Швейцарщині) наштампувала довели вже до наших чеснів судів? Чи нам потрібно стільки іждівенців у такі скрутні часи.
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03.02.2023 10:23 Відповісти
Як добре роздавати підозри і заочно судити тих, до кого не можливо дотягнутися. А своїх гнидтипу Каломийського, Татарова і Єрмака Прокуратура в упор не помічає.
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03.02.2023 10:32 Відповісти
Ему плевать … Позорище ! И даже не смешно 😝МАФИЮ Д'Ерьмака карманные балонки слабо за яйца Фаберже взять ⁉️
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03.02.2023 11:20 Відповісти
🤡🤡🤡
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03.02.2023 10:42 Відповісти
оператівнєнько працює генпрокуратура!
усі підозри виписуємо тільки після санкцій США!
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03.02.2023 19:56 Відповісти
 
 