Масштаби вербування ув’язнених ПВК "Вагнер" значно скоротилися, - британська розвідка

Вербування ув’язнених у групу "Вагнер", ймовірно, значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом та восени 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за даними Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСИН), опублікованим 31 січня, чисельність ув'язнених у країні становить 433 тисячі осіб, що передбачає скорочення на 6 тисяч ув'язнених з листопада 2022 року. Навпаки, дані ФСИН вказують на зменшення на 23 тисячі з вересня по листопад. Вербування "Вагнера", ймовірно, було основним фактором, що сприяло цій тенденції.

Крім того, непідтверджені дані від українських військових за останні десять днів свідчать про те, що російська сторона поменшала покладатися на атаки бойовиків "Вагнера" в стилі живої хвилі в ключових секторах, повідомляє британська розвідка.

"Значна напруженість між "Вагнером" та Міністерством оборони Росії проявляється публічно. Конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених", - зазначають у Міноборони Британії.

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