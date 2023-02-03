УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10897 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 344 9

Масштаби вербування ув’язнених ПВК "Вагнер" значно скоротилися, - британська розвідка

пвк,вагнерівці

Вербування ув’язнених у групу "Вагнер", ймовірно, значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом та восени 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за даними Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСИН), опублікованим 31 січня, чисельність ув'язнених у країні становить 433 тисячі осіб, що передбачає скорочення на 6 тисяч ув'язнених з листопада 2022 року. Навпаки, дані ФСИН вказують на зменшення на 23 тисячі з вересня по листопад. Вербування "Вагнера", ймовірно, було основним фактором, що сприяло цій тенденції.

Крім того, непідтверджені дані від українських військових за останні десять днів свідчать про те, що російська сторона поменшала покладатися на атаки бойовиків "Вагнера" в стилі живої хвилі в ключових секторах, повідомляє британська розвідка.

"Значна напруженість між "Вагнером" та Міністерством оборони Росії проявляється публічно. Конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених", - зазначають у Міноборони Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" вербує українських ув’язнених в окупованому Мелітополі, - Федоров

Автор: 

Велика Британія (5571) розвідка (3858) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лохи закінчують ...
показати весь коментар
03.02.2023 09:49 Відповісти
Не "масштаби скоротились, а скоротилась кількість зеків.))
показати весь коментар
03.02.2023 10:01 Відповісти
Реальность кардинально отличается от красочных сказок пригожина.По зонам пошли малявы вести себя ша.)
показати весь коментар
03.02.2023 09:50 Відповісти
Краще сидіти на нарах ніж .до бандер в м"ясорубку на фарш
показати весь коментар
03.02.2023 09:53 Відповісти
Дурних більше нема.
показати весь коментар
03.02.2023 09:53 Відповісти
А казали що на росії дурнів на сто років запасів, а виявилось що на кілька місяців.
показати весь коментар
03.02.2023 09:58 Відповісти
Просто перші вагнерівці повернулись до СІЗО, а опущеним там живеться не найкраще, а по скільки блатьні на росії визначились що кожен хто йде у вагнер автоматично стає опущеним, то інші зечки побачивши таке вирішили ну його ......,
показати весь коментар
03.02.2023 10:04 Відповісти
Тюремна пошта працює не гірше інтернету, і зонівськи маляви розлітаються розлітаються між камерами як ті твіти. ЗСУ надіслали чіткий меседж у кохну "хату" і тепер кожниц "пацанчик" розуміє, що від Вагнера можна чекати лише смертний вирок, а не звільнення.
показати весь коментар
03.02.2023 10:05 Відповісти
Те що "служить атєчєству" для ув'язнених кримінальників западло, то це само-собою.
Але є ще одна причина скорочення рекрутингу тюремного контингенту до особового складу "пригожинських музикантів" - це перекриття фінрозвідкою США грошових потоків афілійованих під дахом рашистських "ПВК" осіб.
Не вистачає коштів на "гонорари" для тих, хто вижив в боях під Бахмутом і Соледаром, не кажучи вже про свіжий наплив.
А платити пустими обіцянками - це "кидалово", то можна і відповісти "па панятіям".
показати весь коментар
03.02.2023 10:35 Відповісти
 
 