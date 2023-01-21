УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5123 відвідувача онлайн
Новини
3 819 23

Пропагандистський телеканал RT France припинив свою діяльність через блокування рахунків

пропаганда

Франкомовний відділ російського пропагандистського каналу RT (RT France) припинив діяльність внаслідок замороження його банківських рахунків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм телеканалу.

"Після п'яти років зусиль влада досягла своєї мети: закриття RT France. Під прикриттям 9-го пакету санкцій проти Росії - який спрямований не проти нашого каналу, а проти нашого акціонера і материнської компанії - Генеральна дирекція казначейства вирішила заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої діяльності", - ідеться в пресрелізі телеканалу.

Також читайте: Суд у Люксембурзі визнав заборону мовлення RT в Європі "доречною і необхідною"

Нагадаємо, нещодавно Франція заблокувала рахунки пропагандистського каналу RT. Шеф-редакторка телеканалу Ксенія Федорова заявила, що телеканалу нічим буде платити зарплату своїм працівникам.

Автор: 

пропаганда (2796) Франція (3046) телебачення (1169) RT (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
21.01.2023 19:46
+4
RT це канал-анал...
показати весь коментар
21.01.2023 19:46
+3
показати весь коментар
21.01.2023 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
RT це канал-анал...
показати весь коментар
21.01.2023 19:46 Відповісти
Емманюель, ї@аш агентурних ублюдків
показати весь коментар
21.01.2023 20:10 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2023 22:06 Відповісти
Телевидение появилось во второй половине 20-го века. По-вашему, русские до этого чем-то отличались?? НЕТ!
показати весь коментар
22.01.2023 01:36 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2023 19:46 Відповісти
дважды)
показати весь коментар
21.01.2023 19:52 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2023 19:57 Відповісти
Най літаками готівку возять - там ще у фонді національного чогось-там грошей є. Бо так і в решті країн ЄС позакривають! І тоді європейський холодильник виграє в рашистського телевізора
У меркельши ломка почнеться і шольцуваті таки нададуть дозвіл на танки, у Макрона відпаде бажання дзвонити, а орбаноподібні впадуть в літаргію!
показати весь коментар
21.01.2023 19:55 Відповісти
ХА ХА ХА!!!ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
показати весь коментар
21.01.2023 19:56 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2023 20:02 Відповісти
гарний матрешик, курносий...
показати весь коментар
21.01.2023 20:21 Відповісти
.

олицетворение прекрасной паРаши-рассеи.
показати весь коментар
21.01.2023 21:03 Відповісти
і як тепер франко кацапи без свіжого лайна на вуха, сільву їх пле?
показати весь коментар
21.01.2023 20:08 Відповісти
Це що ж виходить: уся та кацапська бл@дота ДОСІ вела мовлення???
показати весь коментар
21.01.2023 20:14 Відповісти
Так.
показати весь коментар
21.01.2023 20:30 Відповісти
Тяжко буде кацапам із цивілізованого світу в їхнє болото повертатися. А так не хочеться, там все так уютненько, па-дамашнему.
показати весь коментар
21.01.2023 20:54 Відповісти
.

балаболка люсiнда дристович все нiяк не заспокоїться...

https://www.youtube.com/watch?v=8QXyjBw-KPk&t=2088s
показати весь коментар
21.01.2023 21:05 Відповісти
довго слухати його маячню не зміг...
показати весь коментар
21.01.2023 22:11 Відповісти
Санції проти росії нагадують більше гру в хованки - замість військового паралічу раши ми бачимо бескінечний спектакль дипломатів
показати весь коментар
21.01.2023 21:27 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2023 21:28 Відповісти
Доволі швидко закрили. Усього 5 років боротьби з телеканалом.Добре, що там не було охоронця з газовим пістолетом. Усі 10 років знадобилося б.
показати весь коментар
21.01.2023 22:00 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2023 22:05 Відповісти
.
Бабченко говорить про цей епiзод

многоходовочка с «Евровидением»: инвалидная коляска как орудие гибридной войны

показати весь коментар
22.01.2023 04:46 Відповісти
 
 