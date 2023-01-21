Пропагандистський телеканал RT France припинив свою діяльність через блокування рахунків

Франкомовний відділ російського пропагандистського каналу RT (RT France) припинив діяльність внаслідок замороження його банківських рахунків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм телеканалу.

"Після п'яти років зусиль влада досягла своєї мети: закриття RT France. Під прикриттям 9-го пакету санкцій проти Росії - який спрямований не проти нашого каналу, а проти нашого акціонера і материнської компанії - Генеральна дирекція казначейства вирішила заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої діяльності", - ідеться в пресрелізі телеканалу.

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Нагадаємо, нещодавно Франція заблокувала рахунки пропагандистського каналу RT. Шеф-редакторка телеканалу Ксенія Федорова заявила, що телеканалу нічим буде платити зарплату своїм працівникам.