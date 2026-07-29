Пропагандистку и экс-главредку RT France Федорову депортируют из Франции, - российские СМИ

Префектура полиции Парижа издала приказ о депортации российской пропагандистки Ксении Федоровой, признав ее деятельность угрозой основным интересам Франции и общественному порядку. По информации AFP, ей также запретили въезд на территорию Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание ASTRA.

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Поведение Федоровой подрывает интересы Франции

Префектура полиции Парижа передала адвокату Федоровой приказ о ее депортации. Там признали, что ее поведение "подрывает основные интересы государства", а ее присутствие "по этой причине представляет собой особенно серьезную и актуальную угрозу общественному порядку".

"Распространяя свои нарративы, [Федорова] выступает в качестве канала для дезинформационных кампаний, организованных российскими властями", она "способствует распространению дезинформации и дестабилизирующей риторики, направленной на манипулирование общественным мнением", а также "подрыву доверия европейских граждан, и в частности французов".

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Запретили въезд и на территорию Германии

При этом источник AFP сообщает, что Ксении Федоровой запретили въезд и на территорию Германии.

Адвокат Федоровой заявил, что она подаст апелляцию на министерское распоряжение.

Как отмечается, в январе 2023 года власти Франции заблокировали банковский счет российского телеканала, после чего Федорова объявила о прекращении работы. Пропагандистка осталась во Франции, устроилась на правоконсервативный телеканал CNews, а также начала регулярно появляться в эфире Europe 1.





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