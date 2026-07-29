Пропагандистку и экс-главредку RT France Федорову депортируют из Франции, - российские СМИ
Префектура полиции Парижа издала приказ о депортации российской пропагандистки Ксении Федоровой, признав ее деятельность угрозой основным интересам Франции и общественному порядку. По информации AFP, ей также запретили въезд на территорию Германии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание ASTRA.
Поведение Федоровой подрывает интересы Франции
Префектура полиции Парижа передала адвокату Федоровой приказ о ее депортации. Там признали, что ее поведение "подрывает основные интересы государства", а ее присутствие "по этой причине представляет собой особенно серьезную и актуальную угрозу общественному порядку".
"Распространяя свои нарративы, [Федорова] выступает в качестве канала для дезинформационных кампаний, организованных российскими властями", она "способствует распространению дезинформации и дестабилизирующей риторики, направленной на манипулирование общественным мнением", а также "подрыву доверия европейских граждан, и в частности французов".
Запретили въезд и на территорию Германии
При этом источник AFP сообщает, что Ксении Федоровой запретили въезд и на территорию Германии.
Адвокат Федоровой заявил, что она подаст апелляцию на министерское распоряжение.
Как отмечается, в январе 2023 года власти Франции заблокировали банковский счет российского телеканала, после чего Федорова объявила о прекращении работы. Пропагандистка осталась во Франции, устроилась на правоконсервативный телеканал CNews, а также начала регулярно появляться в эфире Europe 1.
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