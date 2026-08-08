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Новости Старлинк Польша Украина Блокировка Starlink оккупантам
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Маск отказывает Украине в использовании Starlink для ударов по баллистическим установкам РФ, - The Atlantic

маск

Украина хочет использовать Starlink, чтобы точнее наносить удары по российским пусковым установкам для баллистических ракет. Для этого бывший министр обороны Михаил Федоров через секретные каналы несколько раз пытался договориться с американским миллиардером Илоном Маском.

Об этом пишут журналисты The Atlantic Мисси Райан и Саймон Шустер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отказ Маска и призыв к "соглашению"

"На данный момент никакого положительного решения нет", - заявил один из собеседников издания.

По его словам, Маск продолжает спорить с Федоровым, считая, что использование Starlink для таких целей может привести к дальнейшей эскалации войны.

"Илон продолжает говорить, что пришло время заключить соглашение", - сказал соратник экс-министра.

Обращение Зеленского к Трампу

По словам источников, во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский попросил его обратиться к Маску с просьбой разрешить использование спутниковой системы Starlink.

Как отмечает издание, Трамп не дал четкого ответа на эту просьбу.

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Успешный опыт прошлого сотрудничества

The Atlantic напоминает, что прошлой зимой российские войска наводили свои дроны для нанесения ударов по Украине с помощью Starlink. Эта технология позволяла россиянам обходить украинскую систему ПВО и наносить удары по любым целям.

Из-за этого Федоров обратился к Маску с срочным призывом о помощи. В конце января Маск позвонил Федорову, когда тот находился на праздновании дня рождения дочери. Отмечается, что этот разговор привел к разработке плана по блокированию доступа россиян к терминалам Starlink.

Издание добавляет, что Федоров продолжает убеждать Маска в возможности использования Starlink для поражения военных целей на территории России, однако пока безуспешно.

  • Напомним, что ранее Федоров сообщил, что продолжает переговоры с владельцем компании SpaceX Илоном Маском о возможности использования спутникового интернета Starlink для поражения российских баллистических пусковых установок на территории РФ.

Читайте также: Федоров заявил о переговорах с Маском об использовании Starlink против пусковых установок РФ

Автор: 

россия (89122) Маск Илон (283) Федоров Михаил (952) Starlink (202)
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Топ комментарии
+66
Знищувати балістичні ракети які вбивають мирних жителів це ескалація? От виродок. Щоб твої всі ракети попадали об землю а тесли погоріли
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08.08.2026 02:07 Ответить
+59
Це ще один доказ того що Тромб і Маск змовились з Ху'йлом і ударами балістики по українським містам примушують Україну до капітуляції. І це ще один факт того що Україна в жодному разі не повинна йти на жодні угоди так як в нас реально немає ні залізних гарантів миру ні твердих союзників які могли б нам допомогти коли рашисти порушать перемир'я і полізуть знову
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08.08.2026 02:12 Ответить
+49
Програму якого закрив Зеленський у 2019 році?
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08.08.2026 03:10 Ответить

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