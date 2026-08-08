Маск відмовляє Україні у використанні Starlink для ударів по балістичних установках РФ, - The Atlantic

Україна хоче використовувати Starlink, щоб точніше бити по російських пускових установках для балістичних ракет. Задля цього колишній міністр оборони Михайло Федоров через таємні канали кілька разів намагався домовитися з американським мільярдером Ілоном Маском.

Про це пишуть журналісти The Atlantic Міссі Раян і Саймон Шустер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відмова Маска та заклик до "угоди"

"Наразі жодного позитивного рішення немає", - заявив один із співрозмовників видання.

За його словами, Маск продовжує сперечатися з Федоровим, вважаючи, що використання Starlink для таких цілей може призвести до подальшої ескалації війни.

"Ілон продовжує казати, що настав час укласти угоду", - сказав соратник ексміністра.

Звернення Зеленського до Трампа

За словами джерел, під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський попросив його звернутися до Маска з проханням дозволити використання супутникової системи Starlink.

Як зазначає видання, Трамп не дав чіткої відповіді на це прохання.

Читайте також: Армія РФ придбала Starlink шляхом контрабанди, - Маск

Успішний досвід минулої співпраці

The Atlantic нагадує, що минулої зими російські війська наводили свої дрони для ударів по Україні за допомогою Starlink. Ця технологія дозволяла росіянам обходити українську систему ППО та завдавати ударів по будь-яких цілях.

Через це Федоров звернувся до Маска з терміновим закликом про допомогу. Наприкінці січня Маск телефонував Федорову, коли той перебував на святкуванні дня народження доньки. Зазначається, що ця розмова привела до розробки плану з блокування доступу росіянам до терміналів Starlink.

Видання додає, що Федоров продовжує переконувати Маска щодо можливості використання Starlink для ураження військових цілей на території Росії, однак поки що безуспішно.

Нагадаємо, що раніше Федоров повідомив, що продовжує переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості використання супутникового інтернету Starlink для ураження російських балістичних пускових установок на території РФ.

Читайте також: Федоров заявив про переговори з Маском щодо використання Starlink проти пускових РФ