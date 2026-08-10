РФ запускає свій аналог Starlink швидше, ніж це передбачалось, - ГУР МО

РФ активно розгортає власний аналог Starlink - систему "Рассвет", яка до 2035 року має налічувати 924 супутники.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Москва впроваджує "Рассвет" – фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалось їхніми планами", - зазначив він.

За словами Скібіцького, у березні РФ вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників.

Читайте: Росія завербувала до своєї армії 459 громадян Перу для війни проти України

"Далі запускатимуть інші, щоби створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році. Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – ця система працюватиме як Starlink", - пояснив він.

Заступник керівника ГУР МО заявив, що наразі вже йде дискусія, як з цим боротись.

Читайте: РФ призупинила виробництво "Кинджалів" та X-32, - ГУР МО

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня попросив Дональда Трампа сприяти наданню Україні дозволу від Ілона Маска для використання системи Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що продовжує переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості використання супутникового інтернету Starlink для ураження російських балістичних пускових установок на території РФ.

За даними ЗМІ, Маск відмовляє Україні у використанні Starlink для ударів по балістичних установках РФ.

Читайте: Німеччина вислала близько 400 росіян з 2022 року: серед них 80 дипломатів