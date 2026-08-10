РФ запускає свій аналог Starlink швидше, ніж це передбачалось, - ГУР МО
РФ активно розгортає власний аналог Starlink - систему "Рассвет", яка до 2035 року має налічувати 924 супутники.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Москва впроваджує "Рассвет" – фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалось їхніми планами", - зазначив він.
За словами Скібіцького, у березні РФ вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників.
"Далі запускатимуть інші, щоби створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році. Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – ця система працюватиме як Starlink", - пояснив він.
Заступник керівника ГУР МО заявив, що наразі вже йде дискусія, як з цим боротись.
Що передувало?
- Президент Володимир Зеленський під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня попросив Дональда Трампа сприяти наданню Україні дозволу від Ілона Маска для використання системи Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.
- Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що продовжує переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості використання супутникового інтернету Starlink для ураження російських балістичних пускових установок на території РФ.
- За даними ЗМІ, Маск відмовляє Україні у використанні Starlink для ударів по балістичних установках РФ.
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