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Новини Блокування Starlink окупантам
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РФ запускає свій аналог Starlink швидше, ніж це передбачалось, - ГУР МО

РФ запускає свій аналог Starlink: подробиці від ГУР МО

РФ активно розгортає власний аналог Starlink - систему "Рассвет", яка до 2035 року має налічувати 924 супутники.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Москва впроваджує "Рассвет" – фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалось їхніми планами", - зазначив він.

За словами Скібіцького, у березні РФ вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників.

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"Далі запускатимуть інші, щоби створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році. Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – ця система працюватиме як Starlink", - пояснив він.

Заступник керівника ГУР МО заявив, що наразі вже йде дискусія, як з цим боротись.

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Що передувало?

  • Президент Володимир Зеленський під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня попросив Дональда Трампа сприяти наданню Україні дозволу від Ілона Маска для використання системи Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.
  • Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що продовжує переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості використання супутникового інтернету Starlink для ураження російських балістичних пускових установок на території РФ.
  • За даними ЗМІ, Маск відмовляє Україні у використанні Starlink для ударів по балістичних установках РФ.

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Автор: 

росія (47299) Скібіцький Вадим (301) ГУР (891) супутниковий зв’язок (8)
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Топ коментарі
+24
І це ті що під сакціями. А нам майже весь світ допомагає.... Крім брехні, крадіжок, корупції і гнусавих відосиків , НІЧОГО!!!
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10.08.2026 11:12 Відповісти
+12
А у нас нічого свого. Тільки ходимо по світу з протягнутою рукою.
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10.08.2026 11:18 Відповісти
+10
От вам і тупі чмоні та алкаші.
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10.08.2026 11:15 Відповісти

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