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Новини Припинення війни
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До кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде. - ГУР

Мирна угода до кінця року буде? У ГУР відповіли

У ГУР не бачать ознак готовності Росії припинити вогонь і розпочати повноцінні переговори

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

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Припинення вогню

"Аналітики ГУР МО України в своєму аналізі виходять з того, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. Їхні плани такі і це те, що вони говорять: до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде", - зазначив він.

За словами Скібіцького, Путін хоче досягти тих цілей, які він поставив перед собою – це, насамперед, Донецька та Луганська області.

"В планах їх генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року", - додали в ГУР МО.

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Що передувало?

  • Раніше у ГУР МО заявили, що під час опалювального сезону російські окупанти планують продовжити атакувати критичну інфраструктуру України.

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Автор: 

перемир’я (1107) Скібіцький Вадим (301) ГУР (903)
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Топ коментарі
+4
Відкрию таємницю - цього взагалі не буде. Тут буде територія ні війни ні миру з вічним відтоком населення.
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18.08.2026 09:51 Відповісти
+4
Якась сумна історія. Зеленскій вміє творити тільки красиві виступи. А його схоже ніхто не слухає, навіть самі Зельоні. Великий імітатор вже декілька разів анонсував перемовини восени, і до кінця року потужний примус Пуйла до перемир'я. Навіть публічно лякав початком сорокаденної операції, яка, як завжди, вже точно покладе Кацапію на коліна, і вони приповзуть домовлятися. А тут ГУР суперечасть Самому Найпотужному Лідору Світу.
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18.08.2026 09:52 Відповісти
+3
Скажу більше: навіть до кінця наступного року не буде ніяких угод. Кулі крутяться - рублі й шекелі мутяться.)
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18.08.2026 09:52 Відповісти

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