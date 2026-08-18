До кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде. - ГУР

У ГУР не бачать ознак готовності Росії припинити вогонь і розпочати повноцінні переговори

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

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Припинення вогню

"Аналітики ГУР МО України в своєму аналізі виходять з того, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. Їхні плани такі і це те, що вони говорять: до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде", - зазначив він.

За словами Скібіцького, Путін хоче досягти тих цілей, які він поставив перед собою – це, насамперед, Донецька та Луганська області.

"В планах їх генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року", - додали в ГУР МО.

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Що передувало?

Раніше у ГУР МО заявили, що під час опалювального сезону російські окупанти планують продовжити атакувати критичну інфраструктуру України.

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