До конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет, - ГУР

В ГУР не видят признаков готовности России прекратить огонь и начать полноценные переговоры

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Прекращение огня

"Аналитики ГУР МО Украины в своем анализе исходят из того, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры. Их планы таковы, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет", — отметил он.

По словам Скибицкого, Путин хочет достичь тех целей, которые он поставил перед собой — это, прежде всего, Донецкая и Луганская области.

"В планах их Генерального штаба — завершить захват Донецкой области до конца этого года", — добавили в ГУР Минобороны.

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Что этому предшествовало?

Ранее в ГУР МО заявили, что во время отопительного сезона российские оккупанты планируют продолжить атаки на критическую инфраструктуру Украины.

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