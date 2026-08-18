Ближе к февралю РФ может начать наступление на севере Украины, если проведет мобилизацию, - ГУР

Новое наступление России с севера в этом году маловероятно из-за отсутствия необходимых сил, однако после возможной мобилизации РФ может сформировать ударную группировку уже в начале 2027 года.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возможно ли наступление с севера?

По его словам, возможность нового наступления РФ в первую очередь будет зависеть от проведения мобилизации.

"Это будет зависеть от мобилизации в РФ, а будет ли мобилизация — мы увидим только после выборов. Появятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий, скрытно провести мобилизацию в наше время невозможно. Но противник, так или иначе, готов к ней, ведь действует указ Путина еще с 2022 года", — пояснил Скибицкий.

До выборов в России враг будет пытаться демонстрировать какие-то успехи на тех участках фронта, где они могут что-то сделать, сказал он.

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"А уже после – возможно, будет мобилизация. ... То есть если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации – они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может устроить такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам.

Но эти графики будут зависеть от того, сколько людей они мобилизуют и будет ли вообще мобилизация.

Может ли противник начать наступательные действия с севера в этом году? Теоретически да, но на практике нет условий, индикаторов, которые бы показывали, что они готовы к этой операции, нет войск для этого", — добавил Скибицкий.

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