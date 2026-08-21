Операция "M&Ms": Украина планировала парализовать аэропорты Москвы с помощью автономных дронов с ИИ, — СМИ

В начале 2026 года Украина рассматривала возможность проведения масштабной операции под названием "M&Ms" с использованием роев дронов с искусственным интеллектом для блокирования работы московских аэропортов. Подготовку приостановили в июле после увольнения Михаила Федорова.

Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с деталями плана, сообщает The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

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Суть плана

Операция, получившая кодовое название M&Ms (Эм-эм-демс), предусматривала атаки дронов на аэропорты в Москве и вблизи российской столицы. Рассчитывали, что массированные удары заставят международные авиакомпании прекратить полеты в Россию.

Рои автономных беспилотников должны были самостоятельно находить и поражать цели без участия оператора — такую атаку издание называет беспрецедентной в истории войн.

Новый план предусматривал, что дроны будут самостоятельно определять цель с помощью технологии "сравнения карт" на основе ИИ: на бортовой компьютер загружаются подробные карты маршрутов и изображения целей, а во время полета камера дрона сравнивает местность с эталонными снимками. Когда система находит совпадение, дрон атакует цель без подтверждения со стороны оператора.

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План представили Зеленскому зимой, и президент высказал серьезные опасения: он боялся, что удар могут расценить как "пиратство", если бы дроны попали в гражданский авиалайнер. Несмотря на это, президент разрешил продолжить подготовку, и работа над проектом продолжалась несколько месяцев весной и в начале лета — украинская сторона пыталась найти способ усилить давление на Россию и вернуть ее к мирному процессу.

Зеленский, по данным The Atlantic, также выражал обеспокоенность возможными непредвиденными жертвами во время атаки на московские аэропорты. Организаторы предлагали компромиссные решения — в частности, заранее предупреждать гражданские авиакомпании не летать в российские аэропорты и выводить оттуда самолеты перед атакой роя дронов, чтобы создать устойчивый психологический эффект среди российской элиты, для которой эти авиасообщения являются главной связью с внешним миром.

Реакция Офиса президента

Пресс-секретарь Зеленского отказался комментировать эту информацию изданию. Другой представитель Офиса президента вообще опроверг существование такого плана, назвав информацию "полной чепухой" на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, Украина давно пытается заставить Россию закрывать аэропорты — атаки беспилотников уже неоднократно приводили к временному прекращению их работы, однако Киеву не хватает достаточно точного и надежного дальнобойного оружия, чтобы наносить удары по российским аэропортам без чрезмерного риска для гражданского населения.

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Масштаб закрытий аэропортов РФ

По данным российских авиационных властей, с 28 июня по 28 июля прошлого года аэропорты страны закрывали 114 раз, в основном из-за угрозы со стороны украинских дронов. Больше всего ограничений зафиксировали в Москве — не менее 17 закрытий в четырех главных аэропортах столицы. Российская ассоциация турагентств сообщала о более чем 290 подобных случаях по всей стране только за первый квартал этого года.

Кодовое название и масштаб операции

К середине весны план получил кодовое название "M&Ms" — из-за большого количества дешевых и почти одинаковых дронов, необходимых для операции. Чтобы преодолеть российскую противовоздушную оборону, замысел предусматривал направление каждую ночь до 1000 дронов на аэропорты Москвы и прилегающих районов, с тем чтобы на длительное время закрыть воздушное пространство столицы РФ для гражданских рейсов.

Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года гражданское авиасообщение над Украиной остается закрытым, тогда как аэропорты России в основном продолжают работать — в этом году ими воспользовались миллионы пассажиров. Из-за западных санкций из Москвы до сих пор летают лишь несколько международных авиакомпаний, в частности Turkish Airlines и Emirates, с помощью которых состоятельные россияне могут добраться до Стамбула и Дубая.

По замыслу организаторов плана, если бы эти авиакомпании прекратили полеты в Россию, это создало бы дополнительные проблемы для чиновников, олигархов и других состоятельных сторонников Владимира Путина — и в сочетании с другим военным давлением на экономику и общество РФ могло бы подтолкнуть Путина к столу переговоров.

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Почему подготовку остановили

Оба источника сообщили, что подготовку операции приостановили в июле — после того, как Зеленский неожиданно уволил инициатора плана, министра обороны Михаила Федорова. По данным издания, Федоров, один из главных архитекторов замысла, большую часть года работал над планом и держал его в секрете даже от части ближайших помощников.

Он собрал команду украинских программистов для разработки системы наведения на основе ИИ и обеспечил финансирование от европейских союзников для массового производства автономных дронов.

Один из источников выразил надежду, что новый министр обороны Евгений Хмара продолжит реализацию плана, отметив, что технически это возможно, а возобновление проекта с новой командой может занять около трех месяцев.

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