Массированная атака БПЛА на Московскую область: обесточивания в регионе

Более пяти тысяч россиян остались без света после атаки БПЛА на Московскую область.

Об этом сообщили в "Мособленерго", передает Цензор.НЕТ.

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Где нет света?

По данным российской компании, после атаки беспилотников на Подмосковье без электричества остались более пяти тысяч потребителей и 46 "социально значимых объектов". Под отключение попали жители городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево.

Авария произошла в 5:30 18 августа из-за повреждения оборудования электросетевой организации. В "Мособленерго" заявили, что восстановление электроснабжения займет около двух часов.

Что именно стало причиной повреждения оборудования, в "Мособленерго" не уточнили.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Москву массированно атаковали дроны: Собянин заявил о более чем 180 сбитых БПЛА.

Позже стало известно, что дрон попал в склад Wildberries в Подмосковье.

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