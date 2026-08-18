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Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по энергетике в РФ
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Массированная атака БПЛА на Московскую область: обесточивания в регионе

Московская область частично осталась без света

Более пяти тысяч россиян остались без света после атаки БПЛА на Московскую область.

Об этом сообщили в "Мособленерго", передает Цензор.НЕТ.

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Где нет света?

По данным российской компании, после атаки беспилотников на Подмосковье без электричества остались более пяти тысяч потребителей и 46 "социально значимых объектов". Под отключение попали жители городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево.

Авария произошла в 5:30 18 августа из-за повреждения оборудования электросетевой организации. В "Мособленерго" заявили, что восстановление электроснабжения займет около двух часов.

Что именно стало причиной повреждения оборудования, в "Мособленерго" не уточнили.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Москву массированно атаковали дроны: Собянин заявил о более чем 180 сбитых БПЛА.
  • Позже стало известно, что дрон попал в склад Wildberries в Подмосковье.

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москва (3087) дроны (7959) Удары по РФ (1182)
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Топ комментарии
+12
"Чисельність населення московської області (підмосков'я) становить приблизно 8,77 мільйона".
"Понад п'ять тисяч кацапів залишилися без світла"...
0,057%
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18.08.2026 08:48 Ответить
+6
То дрібниці. Де сотні наших реактивних БПЛА?
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18.08.2026 08:40 Ответить
+5
Потужно...
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18.08.2026 08:51 Ответить

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