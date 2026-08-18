Массированная атака БПЛА на Московскую область: обесточивания в регионе
Более пяти тысяч россиян остались без света после атаки БПЛА на Московскую область.
Об этом сообщили в "Мособленерго", передает Цензор.НЕТ.
Где нет света?
По данным российской компании, после атаки беспилотников на Подмосковье без электричества остались более пяти тысяч потребителей и 46 "социально значимых объектов". Под отключение попали жители городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево.
Авария произошла в 5:30 18 августа из-за повреждения оборудования электросетевой организации. В "Мособленерго" заявили, что восстановление электроснабжения займет около двух часов.
Что именно стало причиной повреждения оборудования, в "Мособленерго" не уточнили.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Москву массированно атаковали дроны: Собянин заявил о более чем 180 сбитых БПЛА.
- Позже стало известно, что дрон попал в склад Wildberries в Подмосковье.
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