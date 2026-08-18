Москву массированно атаковали дроны: Собянин заявил о более чем 180 сбитых БПЛА

В ночь на вторник, 18 августа 2026 года, Москва и Московская область подверглись массированной атаке дронов.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, в течение прошлой ночи и до 5 утра воздушное пространство в направлении Московского региона атаковали 620 беспилотников.

Российская ПВО якобы сбила 180 из них непосредственно в пределах региона. Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Впоследствии российский чиновник сообщил, что якобы сбито еще 7 дронов.