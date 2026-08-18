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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Москву массированно атаковали дроны: Собянин заявил о более чем 180 сбитых БПЛА

Атака на Москву

В ночь на вторник, 18 августа 2026 года, Москва и Московская область подверглись массированной атаке дронов.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, в течение прошлой ночи и до 5 утра воздушное пространство в направлении Московского региона атаковали 620 беспилотников.

Российская ПВО якобы сбила 180 из них непосредственно в пределах региона. Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После ударов по НПЗ в РФ бензин из регионов перебрасывают в Москву на фоне нового дефицита топлива, — Reuters

Впоследствии российский чиновник сообщил, что якобы сбито еще 7 дронов.

Автор: 

беспилотник (5607) москва (3087) Удары по РФ (1182)
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Топ комментарии
+7
"Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!"

Слава Україні!!!
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18.08.2026 06:25 Ответить
+5
Надо мааацкву каждый день обстреливать дешёвой и массовой баллистикой. Но для этого её надо откопать из-под асфальта, куда она была закатана парашной говноквартальной шоблой при власти по прямому приказу }{уйла в период 2019-2021 гг. А то, что сейчас типа делается в этом плане парашным агентом шпилерманом, делается для перекачивания денег доноров в кошерные карманы миндичей и вовы R1, а не для массового выпуска баллистики.
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18.08.2026 07:11 Ответить
+4
Маю надію, що збивали складами й виробництвами..
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18.08.2026 06:32 Ответить

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