Москву масовано атакували дрони: Собянін заявив про понад 180 збитих БпЛА
У ніч проти вівторка, 18 серпня 2026 року Москву і область масовано атакували дрони.
Про це заявив мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, упродовж минулої ночі та до 5-ї ранку повітряний простір у напрямку Московського регіону атакували 620 безпілотників.
Російська ППО нібито збила 180 із них безпосередньо в межах регіону. Наразі на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
Згодом російський чиновник повідомив, що начебто збито ще 7 дронів.
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