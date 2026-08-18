Москву масовано атакували дрони: Собянін заявив про понад 180 збитих БпЛА

У ніч проти вівторка, 18 серпня 2026 року Москву і область масовано атакували дрони.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, упродовж минулої ночі та до 5-ї ранку повітряний простір у напрямку Московського регіону атакували 620 безпілотників.

Російська ППО нібито збила 180 із них безпосередньо в межах регіону. Наразі на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

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Згодом російський чиновник повідомив, що начебто збито ще 7 дронів.