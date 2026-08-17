Після ударів по НПЗ у РФ бензин із регіонів перекидають до Москви на тлі нового дефіциту пального, - Reuters

Російська влада на тлі нової хвилі дефіциту бензину почала перекидати пальне з регіонів РФ до Москви. Пріоритетне постачання столиці відбувається після серії ударів по російських нафтопереробних заводах, через які у серпні зупинилися або скоротили роботу щонайменше чотири великі НПЗ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Бензин із регіонів спрямовують до Москви

За словами джерел Reuters у галузі, нестачу пального у Московському регіоні намагаються компенсувати перерозподілом поставок зі сходу Росії. Це відбувається попри те, що дефіцит знову поширюється на інші частини країни.

За підрахунками агентства, після серпневих ударів по НПЗ обмеження на автозаправних станціях повторно запровадили щонайменше десять суб’єктів РФ. Серед них – Оренбурзька, Липецька та сусідня з Московською Калузька області.

На Москву припадає близько 14% усіх легкових автомобілів РФ та 19% автомобільних вантажних перевезень.

Водночас один із ключових постачальників пального до столиці – Московський НПЗ "Газпром нефти" у Капотні – двічі зазнавав ударів у червні. За даними Financial Times, підприємство, яке забезпечувало близько третини потреб Москви у пальному, вдалося перезапустити, однак воно працює приблизно на третину потужності.

Проблеми виникли й на Рязанському НПЗ – одному з трьох найбільших у Росії. Після удару 29 липня завод зупиняв виробництво пального, а джерела Reuters оцінювали тривалість ремонту у два-три тижні.

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Переробка нафти залишається на 30% нижчою за сезонну норму

У липні обсяги переробки нафти в Росії падали до 3,5 млн барелів на добу – мінімуму приблизно за два десятиліття. На початку серпня показник відновився до трохи більш як 4 млн барелів, проте, за оцінкою аналітиків Rystad Energy, це все ще приблизно на 30% нижче сезонної норми.

Джерело "Коммерсанта" на паливному ринку вважає, що повернутися до переробки 5,5 млн барелів на добу російські компанії до кінця року вже не зможуть. Ба більше, у серпні завантаження НПЗ може опуститися до нових мінімумів.

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На початку осені дефіцит може посилитися

Додаткові проблеми для російського паливного ринку очікуються у вересні. На плановий ремонт має зупинитися Новополоцький НПЗ у Білорусі – один із двох білоруських заводів, які постачають пальне до РФ. Лише в липні з них на російський ринок відправили 212 тис. тонн бензину та 162 тис. тонн дизельного пального.

Ремонти заплановані й на низці великих російських підприємств.

Незалежний паливний експерт Максим Худалов прогнозує, що наступна хвиля дефіциту може особливо відчутно вдарити по Уралу.

"Окрім самих атак, є ще фактор пріоритетного постачання столиці", – пояснив він.

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