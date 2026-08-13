Морський експорт нафтопродуктів з РФ упав на 55% через удари українських дронів по НПЗ, - Reuters
У липні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 54,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А порівняно з червнем добові показники впали на 33,3%.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на галузеві джерела та власні розрахунки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Упродовж останніх місяців українські дрони атакували низку великих російських НПЗ. Через пошкодження підприємства були змушені проводити аварійні ремонти, через що скоротилися переробка нафти, виробництво пального та експорт.
Балтійські порти
У липні експорт нафтопродуктів із балтійських портів Росії — Приморська, Висоцька, Санкт-Петербурга та Усть-Луги — знизився на 16% порівняно з попереднім місяцем і склав 1,974 мільйона тонн.
Чорноморський напрямок
Відвантаження палива на експорт через порти Чорного та Азовського морів минулого місяця впали на 49% порівняно з червнем — до 1,25 мільйона тонн.
Арктичний регіон та Далекий схід
Експорт нафтопродуктів із арктичних портів Мурманська та Архангельська у липні скоротився на 85,4% порівняно з попереднім місяцем — до 44 000 тонн.
Відвантаження палива на експорт у портах Далекого Сходу Росії минулого місяця зменшилися на 16% порівняно з червнем і склали 0,664 мільйона тонн.
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