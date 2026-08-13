Морський експорт нафтопродуктів з РФ упав на 55% через удари українських дронів по НПЗ, - Reuters

У липні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 54,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А порівняно з червнем добові показники впали на 33,3%.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на галузеві джерела та власні розрахунки, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Упродовж останніх місяців українські дрони атакували низку великих російських НПЗ. Через пошкодження підприємства були змушені проводити аварійні ремонти, через що скоротилися переробка нафти, виробництво пального та експорт.

Балтійські порти

У липні експорт нафтопродуктів із балтійських портів Росії — Приморська, Висоцька, Санкт-Петербурга та Усть-Луги — знизився на 16% порівняно з попереднім місяцем і склав 1,974 мільйона тонн.

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Чорноморський напрямок

Відвантаження палива на експорт через порти Чорного та Азовського морів минулого місяця впали на 49% порівняно з червнем — до 1,25 мільйона тонн.

Арктичний регіон та Далекий схід

Експорт нафтопродуктів із арктичних портів Мурманська та Архангельська у липні скоротився на 85,4% порівняно з попереднім місяцем — до 44 000 тонн.

Відвантаження палива на експорт у портах Далекого Сходу Росії минулого місяця зменшилися на 16% порівняно з червнем і склали 0,664 мільйона тонн.

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