Морской экспорт нефтепродуктов из РФ упал на 55% из-за ударов украинских дронов по НПЗ, — Reuters

В июле морской экспорт российских нефтепродуктов сократился на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по сравнению с июнем суточные показатели упали на 33,3%.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники и собственные расчеты, сообщает Цензор.НЕТ.

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В течение последних месяцев украинские дроны атаковали ряд крупных российских НПЗ. Из-за повреждений предприятия были вынуждены проводить аварийные ремонты, в результате чего сократились переработка нефти, производство топлива и экспорт.

Балтийские порты

В июле экспорт нефтепродуктов из балтийских портов России — Приморска, Высоцка, Санкт-Петербурга и Усть-Луги — снизился на 16% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,974 миллиона тонн.

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Черноморское направление

Отгрузки топлива на экспорт через порты Черного и Азовского морей в прошлом месяце упали на 49% по сравнению с июнем — до 1,25 миллиона тонн.

Арктический регион и Дальний Восток

Экспорт нефтепродуктов из арктических портов Мурманска и Архангельска в июле сократился на 85,4% по сравнению с предыдущим месяцем — до 44 000 тонн.

Отгрузки топлива на экспорт в портах Дальнего Востока России в прошлом месяце сократились на 16% по сравнению с июнем и составили 0,664 миллиона тонн.

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