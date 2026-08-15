Українські далекобійні удари уразили "Прогрес", "Саваслейку" та нафтовий об’єкт РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про нові результати далекобійних ударів по об’єктах на території Росії. За його словами, українські сили уразили підприємство "Прогрес" у Самарській області, аеродром "Саваслейка" та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

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"У Самарському регіоні Росії уражено одне з ключових підприємств у складі "Роскосмосу" – центр "Прогрес", який займався, зокрема, виробництвом електроніки. Застосовувалися ракети "Фламінго", хороше досягнення. Відстань від нашого кордону – близько 900 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Удару зазнала "Саваслейка"

Українські далекобійні санкції уразили аеродром "Саваслейка" в Росії. На цьому військовому об’єкті базуються носії російських ракет, які використовуються для ударів по українських містах і селах.

"Це близько 700 кілометрів від України", - зазначив Зеленський.

Пошкоджено нафтовий об’єкт в Усть-Лузі

Окрім того, президент повідомив про пошкодження нафтового об’єкта в районі населеного пункту Усть-Луга.

За його словами, об’єкт розташований на відстані понад 800 км від українського кордону.

"Вдячний усім задіяним підрозділам за влучність. Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався. Мир потрібен, і в Росії це повинно бути видимим – конкретними пошкодженнями конкретних об’єктів. Слава Україні", - додав Зеленський.

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