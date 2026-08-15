У Самарі пролунали вибухи: повідомляють про можливий удар ракетами по РКЦ "Прогрес". ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 15 серпня в російській Самарі пролунала серія вибухів. Імовірно, удару завдано по промисловій зоні, де розташовані підприємства російського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За повідомленнями моніторингових каналів, вибухи сталися в районі вулиці Земеца. Після цього над промисловою зоною було видно стовп диму.

Поки що невідомо, який саме об’єкт міг бути ціллю атаки. Підприємства "Авіакор" та РКЦ "Прогрес" розташовані за кількасот метрів одне від одного.

Співвласник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман опублікував відео, яке, ймовірно, може бути пов’язане з атакою. На кадрах, зокрема, видно запуск ракет.

Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ щодо ураження конкретного російського об’єкта на момент публікації не має.

Зранку мер Самари Іван Носков заявив, що внаслідок ракетних ударів пошкоджена промислова інфраструктура.







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Що відомо про "Авіакор"

"Авіакор" є одним із великих авіабудівних підприємств Росії. У радянські часи завод, зокрема, серійно виробляв стратегічні літаки Ту-95 та протичовнові Ту-142.

Підприємство також залучали до ремонту та модернізації російських стратегічних ракетоносців Ту-95МС, які РФ використовує для завдання ударів по Україні.

Нині завод займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, а також виробництвом компонентів і деталей.

РКЦ "Прогрес" працює на російську ракетно-космічну галузь

Ракетно-космічний центр "Прогрес" - одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Воно розробляє та виробляє ракети-носії й космічні апарати.

Підприємство, яке раніше називалося ЦСКБ "Прогрес", було пов’язане з виробництвом ракети-носія "Восток", за допомогою якої у 1961 році на орбіту вивели корабель із Юрієм Гагаріним.

Нині РКЦ "Прогрес" виробляє ракети-носії сімейства "Союз-2" та працює над перспективними космічними проєктами. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями через зв’язки з російським військово-промисловим комплексом.

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