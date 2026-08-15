В Самаре прогремели взрывы: сообщают о возможном ракетном ударе по РКЦ "Прогресс". ВИДЕО
В ночь на 15 августа в российской Самаре прогремела серия взрывов. Предположительно, удар был нанесен по промышленной зоне, где расположены предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
По сообщениям мониторинговых каналов, взрывы произошли в районе улицы Земеца. После этого над промышленной зоной был виден столб дыма.
Пока неизвестно, какой именно объект мог стать целью атаки. Предприятия "Авиакор" и РКЦ "Прогресс" расположены в нескольких сотнях метров друг от друга.
Совладелец и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео, которое, вероятно, может быть связано с атакой. На кадрах, в частности, виден запуск ракет.
Официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ о поражении конкретного российского объекта на момент публикации нет.
Утром мэр Самары Иван Носков заявил, что в результате ракетных ударов повреждена промышленная инфраструктура.
Что известно об "Авиакоре"
"Авиакор" — одно из крупных авиастроительных предприятий России. В советское время завод, в частности, серийно производил стратегические самолеты Ту-95 и противолодочные Ту-142.
Предприятие также привлекали к ремонту и модернизации российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые РФ использует для нанесения ударов по Украине.
В настоящее время завод занимается ремонтом и обслуживанием авиационной техники, а также производством компонентов и деталей.
РКЦ "Прогресс" работает на российскую ракетно-космическую отрасль
Ракетно-космический центр "Прогресс" — одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Он разрабатывает и производит ракеты-носители и космические аппараты.
Предприятие, ранее называвшееся ЦСКБ "Прогресс", было связано с производством ракеты-носителя "Восток", с помощью которой в 1961 году на орбиту вывели корабль с Юрием Гагариным.
В настоящее время РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители семейства "Союз-2" и работает над перспективными космическими проектами. Предприятие находится под международными санкциями из-за связей с российским военно-промышленным комплексом.
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