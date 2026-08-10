Силы обороны нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в Тюменской области РФ, - Генштаб

10 августа Силы обороны нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в Тобольске Тюменской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Поражение ключевой установки

"10 августа 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в Тобольске Тюменской области РФ", - говорится в сообщении.

В частности, подтверждено поражение центральной газофракционирующей установки (ЦГФУ) предприятия.

Удар по российскому ВПК

В Генштабе сообщили, что мощность ЦГФУ составляет около 6,6 млн тонн сырья в год. Установка является важной составляющей производственного комплекса одного из крупнейших нефтехимических предприятий Российской Федерации и Европы.

Предприятие производит сырье, критически важное для российского военно-промышленного комплекса. В частности, это бутадиен, изобутилен, малеиновый ангидрид и МТБЭ (высокооктановая кислородосодержащая добавка). Эти продукты используются в производстве компонентов ракетного топлива, авиационного топлива, композитных материалов для БПЛА, а также высокооктановых бензинов.

В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на пресечение вооруженной агрессии РФ", - добавили в Генштабе.