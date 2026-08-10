Сили оборони уразили нафтохімічний комбінат "Тобольскнефтехим" у Тюменській області РФ, - Генштаб
10 серпня Сили оборони завдали ураження нафтохімічному комбінату "Тобольскнефтехим" в Тобольську Тюменської області РФ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Ураження ключової установки
"10 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтохімічному комбінату "Тобольскнефтехим" в Тобольську Тюменської області РФ", - сказано в повідомленні.
Зокрема, підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) підприємства.
Удар по російському ВПК
У Генштабі розповіли, що потужність ЦГФУ становить близько 6,6 млн тонн сировини на рік. Установка є важливою складовою виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств російської федерації та Європи.
Підприємство виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Серед іншого, це бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та МТБЕ (високооктанова кисневмісна добавка) . Ці продукти використовуються у виробництві компонентів ракетного палива, авіаційного пального, композитних матеріалів для БпЛА, а також високооктанових бензинів.
Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ", - додали у Генштабі.
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