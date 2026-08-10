Сили оборони уразили нафтохімічний комбінат "Тобольскнефтехим" у Тюменській області РФ, - Генштаб

10 серпня Сили оборони завдали ураження нафтохімічному комбінату "Тобольскнефтехим" в Тобольську Тюменської області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Ураження ключової установки

"10 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтохімічному комбінату "Тобольскнефтехим" в Тобольську Тюменської області РФ", - сказано в повідомленні.

Зокрема, підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) підприємства.

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Удар по російському ВПК

У Генштабі розповіли, що потужність ЦГФУ становить близько 6,6 млн тонн сировини на рік. Установка є важливою складовою виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств російської федерації та Європи.

Підприємство виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Серед іншого, це бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та МТБЕ (високооктанова кисневмісна добавка) . Ці продукти використовуються у виробництві компонентів ракетного палива, авіаційного пального, композитних матеріалів для БпЛА, а також високооктанових бензинів.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ", - додали у Генштабі.

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