Атака дронов на Усть-Лугу: в Ленинградской области заявили о 37 БПЛА

В ночь на 14 августа беспилотники атаковали Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил о 37 сбитых дронах и повреждениях в районе порта Усть-Луга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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В то же время чиновник не уточнил, какой именно объект вблизи Усть-Луги получил повреждения и каков их масштаб.

Что такое порт Усть-Луга

Усть-Луга — крупный морской торговый порт в Ленинградской области РФ, на берегу Лужской губы Финского залива Балтийского моря, примерно в 100 км к западу от Санкт-Петербурга.

Это не один отдельный терминал, а крупный портовый комплекс с многочисленными специализированными терминалами. Российская компания "Росморпорт" прямо перечисляет в его составе терминалы для различных типов грузов и продолжает расширять портовую территорию и инфраструктуру.

Порт имеет очень широкий профиль:

нефть и нефтепродукты;

уголь;

сжиженный природный газ (СПГ);

сжиженные углеводородные газы;

минеральные удобрения;

лесные грузы;

генеральные и навалочные грузы;

контейнеры и другие грузы.

Например, официальный реестр портовых терминалов указывает для угольного терминала пропускную способность до 12 млн тонн в год. Отдельно работают нефтяные терминалы. Один из них имеет причальный фронт более 1 км и предназначен для перевалки нефтепродуктов.

Усть-Луга приобрела особое значение после того, как Россия начала переориентировать экспорт из европейских портов и сокращать зависимость от Санкт-Петербурга. Фактически порт позволяет России вывозить энергоносители и другие стратегические грузы по морю непосредственно с Балтийского побережья.

По данным отраслевого анализа, в январе 2026 года на Усть-Лугу приходилось 47,4% грузооборота Балтийского бассейна, то есть почти половина.

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