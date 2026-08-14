Атака дронов на Усть-Лугу: в Ленинградской области заявили о 37 БПЛА
В ночь на 14 августа беспилотники атаковали Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил о 37 сбитых дронах и повреждениях в районе порта Усть-Луга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
В то же время чиновник не уточнил, какой именно объект вблизи Усть-Луги получил повреждения и каков их масштаб.
Что такое порт Усть-Луга
Усть-Луга — крупный морской торговый порт в Ленинградской области РФ, на берегу Лужской губы Финского залива Балтийского моря, примерно в 100 км к западу от Санкт-Петербурга.
Это не один отдельный терминал, а крупный портовый комплекс с многочисленными специализированными терминалами. Российская компания "Росморпорт" прямо перечисляет в его составе терминалы для различных типов грузов и продолжает расширять портовую территорию и инфраструктуру.
Порт имеет очень широкий профиль:
- нефть и нефтепродукты;
- уголь;
- сжиженный природный газ (СПГ);
- сжиженные углеводородные газы;
- минеральные удобрения;
- лесные грузы;
- генеральные и навалочные грузы;
- контейнеры и другие грузы.
Например, официальный реестр портовых терминалов указывает для угольного терминала пропускную способность до 12 млн тонн в год. Отдельно работают нефтяные терминалы. Один из них имеет причальный фронт более 1 км и предназначен для перевалки нефтепродуктов.
Усть-Луга приобрела особое значение после того, как Россия начала переориентировать экспорт из европейских портов и сокращать зависимость от Санкт-Петербурга. Фактически порт позволяет России вывозить энергоносители и другие стратегические грузы по морю непосредственно с Балтийского побережья.
По данным отраслевого анализа, в январе 2026 года на Усть-Лугу приходилось 47,4% грузооборота Балтийского бассейна, то есть почти половина.
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