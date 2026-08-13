Пятая часть склада Wildberries в Башкортостане сгорела из-за удара Украины. ФОТО
Вследствие украинского удара 13 августа сгорела пятая часть российского логистического центра Wildberries в поселке Чишмы в Башкортостане.
Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный российской службой "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
На снимке, сделанном сегодня в час дня, видно, что огонь уничтожил почти 30 000 квадратных метров склада. На фото также видны следы попаданий дронов на крыше в других частях здания, поэтому внутри склада повреждения могут быть более масштабными.
Этот объект стал уже 21-м логистическим центром в России, поврежденным или уничтоженным в результате украинских атак с 18 июля.
Что этому предшествовало?
- 13 августа также сообщалось, что в Башкортостане поражен крупный нефтеперерабатывающий комплекс РФ.
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В Чишминском районе Башкортостана подвергся нападению логистический центр Wildberries.
- Строительство логистического центра Wildberries на территории агропарка "Центр агротехнологий" в Чишминском районе началось в 2024 году. Общая площадь объекта составляет около 186,8 тыс. кв. метров. Он разделен на два корпуса — площадью 123,3 тыс. м² и 63,5 тыс. м² соответственно.
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