Пятая часть склада Wildberries в Башкортостане сгорела из-за удара Украины. ФОТО

Вследствие украинского удара 13 августа сгорела пятая часть российского логистического центра Wildberries в поселке Чишмы в Башкортостане.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный российской службой "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

На снимке, сделанном сегодня в час дня, видно, что огонь уничтожил почти 30 000 квадратных метров склада. На фото также видны следы попаданий дронов на крыше в других частях здания, поэтому внутри склада повреждения могут быть более масштабными.

Этот объект стал уже 21-м логистическим центром в России, поврежденным или уничтоженным в результате украинских атак с 18 июля.

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Что этому предшествовало?

13 августа также сообщалось, что в Башкортостане поражен крупный нефтеперерабатывающий комплекс РФ.

В Чишминском районе Башкортостана подвергся нападению логистический центр Wildberries.

Строительство логистического центра Wildberries на территории агропарка "Центр агротехнологий" в Чишминском районе началось в 2024 году. Общая площадь объекта составляет около 186,8 тыс. кв. метров. Он разделен на два корпуса — площадью 123,3 тыс. м² и 63,5 тыс. м² соответственно.

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