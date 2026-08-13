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Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по Wildberries
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Пятая часть склада Wildberries в Башкортостане сгорела из-за удара Украины. ФОТО

Вследствие украинского удара 13 августа сгорела пятая часть российского логистического центра Wildberries в поселке Чишмы в Башкортостане.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный российской службой "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

На снимке, сделанном сегодня в час дня, видно, что огонь уничтожил почти 30 000 квадратных метров склада. На фото также видны следы попаданий дронов на крыше в других частях здания, поэтому внутри склада повреждения могут быть более масштабными.

Этот объект стал уже 21-м логистическим центром в России, поврежденным или уничтоженным в результате украинских атак с 18 июля.

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Склад Wildberries в Башкортостане сгорел после атаки 13 августа
Склад Wildberries в Башкортостане сгорел после атаки 13 августа

Что этому предшествовало?

  • 13 августа также сообщалось, что в Башкортостане поражен крупный нефтеперерабатывающий комплекс РФ.

  • В Чишминском районе Башкортостана подвергся нападению логистический центр Wildberries.

  • Строительство логистического центра Wildberries на территории агропарка "Центр агротехнологий" в Чишминском районе началось в 2024 году. Общая площадь объекта составляет около 186,8 тыс. кв. метров. Он разделен на два корпуса — площадью 123,3 тыс. м² и 63,5 тыс. м² соответственно.

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Автор: 

россия (89201) Удары по РФ (1166) Башкортостан (18)
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Топ комментарии
+3
А в єлабугу, хоч пяту частину випалити?
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13.08.2026 21:58 Ответить
+3

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13.08.2026 21:58 Ответить
+2
То таке.Сьогодні все шо залишилось вивезли.Так ото ж.
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13.08.2026 21:55 Ответить

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